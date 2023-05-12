Ці прості кроки допоможуть швидко покращити роботу кишківника: 9 порад від нутриціолога

70% нашого імунітету формується у кишківнику. Саме від різноманіття його мікробіому залежить те, наскільки наш організм буде здоровим і зможе протистояти хворобам.
Про те, які прості кроки допоможуть підтримати мікробіом кишківника та покращити його роботу, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram.
Чому важливо дбати про мікробіом кишківника
Експерт пише, що у людському організмі живе 2-3 кг бактерій, які відповідальні за настрій, поведінку, імунну відповідь та зовнішній вигляд шкіри. Тому важливо, аби мікробіом кишківника був різноманітним. Порушення його балансу може суттєво знизити імунітет.
Голобородько радить дотримуватись наступних правил, які допоможуть покращити мікробіом кишківника.
9 кроків для покращення роботи кишківника
Слід вибирати максимально органічну не тільки їжу, але й всю побутову хімію для будинку - через шкіру, посуд та білизну організм багато вбирає. Тому має бути менше хімії/токсинів/пестицидів/гормонів.
Стежте за якістю того, що п'єте. Мінімізуйте кількість пластику.
Не зловживайте фармакологією: антибіотиками, нестероїдними протизапальними препаратами (ліками проти болю) та інгібіторами протонної помпи (проти печії). Вони можуть спровокувати втрату цілісності стінок ШКТ, хаос серед бактерій і зсув у бік патогенів.
У раціоні щодня мають бути пробіотичні продукти (квашена капуста та ін. фермент.) та резистентні крохмалі.
В основі раціону має бути цілісна їжа: овочі, зелень, фрукти та ягоди, горіхи та насіння, авокадо та нерафіновані олії 60-70%. Яйця, цільні каші/нут/сочевиця, псевдозлаки, органічна несолодка кисломолочна їжа, якщо немає протипоказань до неї. Морепродукти, риба та птиця на кістках - помірно. Для здорового мікробіому найкращий фундамент рослинна їжа, але варто споживати не тільки її.
Не смажте їжу до димлення, скоринок і на рафінованій олії. Не додавайте жодних підсолоджувачів.
Їжте солодкі фрукти (яблука, виноград, диня, черешня, інжир, фініки і тд). Бобові/квасоля, картопля, кукурудза та горошки теж містять багато вітамінів, але якщо є проблеми із ШКТ - то кількість цих продуктів знизьте. Відмовтесь від солодких напоїв.
Можна вживати трави та рослини, які допомагають зміцнити здоров'я кишківника та природно коригують флору. Але не варто самостійно собі їх призначати.
Ментальний спокій допомагає налагодити роботу кишківника. Лягайте в ванну, медитуйте, займайтесь йогою, плаванням, помірно займайтесь спортом, тому що поки є тривожність та напруга, робота кишківника коригуватиметься стресовими гормонами.