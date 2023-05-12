Ці прості кроки допоможуть швидко покращити роботу кишківника: 9 порад від нутриціолога

70% нашого імунітету формується у кишківнику. Саме від різноманіття його мікробіому залежить те, наскільки наш організм буде здоровим і зможе протистояти хворобам.

Про те, які прості кроки допоможуть підтримати мікробіом кишківника та покращити його роботу, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram .

Експерт пише, що у людському організмі живе 2-3 кг бактерій, які відповідальні за настрій, поведінку, імунну відповідь та зовнішній вигляд шкіри. Тому важливо, аби мікробіом кишківника був різноманітним. Порушення його балансу може суттєво знизити імунітет.

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