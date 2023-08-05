Ці продукти здатні відновити печінку. Лікар каже - вони справді працюють

Підтримувати здоров'я печінки можна здоровим способом життя та відмовою від шкідливих звичок. Якщо ж роботу цього важливого органу порушено, відновитися допоможе ряд продуктів.
Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Це всі овочі, які належать до капустяних: броколі, цвітна капуста, качанна.
Окрім того помічниками печінки стануть:
Лікар наголосив, що відновлюючи печінку корисними продуктами, не можна в той же час споживати алкоголь і руйнувати цей орган.
"Так це не працює!" - запевняє медик.
Група аптечних препаратів, які називають гепатопротекторами, нібито мають захищати нашу печінку від алкоголю, антибіотиків, поганої екології і так далі.
Проте терапевт Вікторія Кучеренко запевняє: вони не працюють.
Цікаво, що цієї групи препаратів взагалі не існує в Європі та США, а у нас через активну діяльність фармкомпаній, щороку людьми витрачаються шалені суми.
Нормалізувати роботу печінки допоможуть такі поради:
Раніше лікар розповів, що трапиться, якщо вживати алкоголь щодня.
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