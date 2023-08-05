Ці продукти здатні відновити печінку. Лікар каже - вони справді працюють

Продукти, які допоможуть печінці

Це всі овочі, які належать до капустяних: броколі, цвітна капуста, качанна.

Окрім того помічниками печінки стануть:

шпинат

редька

редиска

буряк

рідкий жовток

вершкове масло

оливкова олія

відварна риба

м’ясо птиці

бульйони

Що не можна робити

Лікар наголосив, що відновлюючи печінку корисними продуктами, не можна в той же час споживати алкоголь і руйнувати цей орган.

"Так це не працює!" - запевняє медик.

Чи можна відновити печінку ліками

Група аптечних препаратів, які називають гепатопротекторами, нібито мають захищати нашу печінку від алкоголю, антибіотиків, поганої екології і так далі.

Проте терапевт Вікторія Кучеренко запевняє: вони не працюють.

Цікаво, що цієї групи препаратів взагалі не існує в Європі та США, а у нас через активну діяльність фармкомпаній, щороку людьми витрачаються шалені суми.

Нормалізувати роботу печінки допоможуть такі поради: