Ці продукти треба їсти жінкам, щоб бути здоровими. Нутриціолог дала список суперфудів

Які продукти необхідні для жіночого здоров'я

"Суперфуд - продукти, що містить максимальну кількість нутрієнтів у перерахунку на 1 грам. Під нутрієнтами розуміють як вітаміни і мінерали, так і флавоноїди - так само як і рослинні омега-3 (та інші види жирів), білки і клітковину", - пояснює експерт.

Вона додає, що багато суперфудів є звичайними продуктами (наприклад, мигдаль і гречка) - а інші з них можуть бути замінені на більш доступні аналоги (шипшина нічим не гірша за китайські ягоди годжі). Головне - різноманітність і комплексний підхід до харчування.

Нутриціолог називає найкращі продукти для жіночого здоров'я.

Шпинат і спаржа

Необхідні фолати (сполуки фолієвої кислоти) можна отримати, включивши до свого раціону шпинат. У зеленому листі багато ще однієї речовини - лютеїну, від якого залежить здоров'я очей.

У спаржі багато вітаміну К і фолієвої кислоти, що необхідна для закриття дефіцитів.

Авокадо

У жирній і ніжній м'якоті авокадо багато ненасичених жирних кислот, що допомагають підвищувати рівень "хорошого" холестерину і знизити рівень "поганого". Регулярне вживання авокадо допомагає підтримувати нормальну вагу і зберігати свіжість шкіри.

Ягоди

Лохина, вишня, ожина, полуниці багаті на антиоксиданти і флавоноїди, а також вітамін С. Включаючи до свого раціону ягоди, ми допомагаємо клітинам нашого організму протистояти шкідливому впливу вільних радикалів.

Батат

Солодка картопля особливо корисна під час вагітності та грудного вигодовування, оскільки заповнює потребу жіночого організму у вітамінах В і А, залізі, калії і міді, клітковині тощо. Батат менш калорійний і його можна вживати у сирому вигляді.

Риба

Дуже корисно вживати рибу, багату на жирні кислоти і вітамін D. Не обов'язково купувати сорти дорогої червоної риби. Дуже корисні і доступніші за ціною скумбрія і сардина.

Червоне м'ясо

Яловичина є джерелом заліза. Для жінок, які регулярно втрачають кров через свої фізіологічні особливості, важливо поповнювати запаси заліза. Найкраще воно засвоюється з червоного м'яса.

Буряк

Це джерело заліза і фолієвої кислоти. Він також містить бетаїн, магній та інші антиоксиданти. Дослідження показують, що вживання бурякового соку перед тренуванням підвищує витривалість деяких спортсменів, дозволяючи кисню краще проникати в тканини.