Ці продукти провокують мігрень. Нутриціолог поділилась "чорним" список харчів

Чому виникає мігрень

"Мігрень - неврологічний стан, ширший за інтенсивні, виснажливі головні болі. Ця хвороба вражає частіше жінок. З’являється в ПМС, бо тучні клітини мають рецептори естрогенів. Коливання жіночих статевих гормонів може звільнити багато гістаміну з опасистих клітин і як реакцію - виникає мігрень", - розповідає експерт.

Причини мігрені:

судинні причини нерідко пов’язані з серотоніновою системою. Для розв'язання проблеми треба дивитись ще додатково анамнез

активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення

нейронні - гіперзбудливість та депресія кіркового поширення

ноцицептивні - шляхи болю, активація трійчастого нерва, нейропептиди

виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів - це залежить від харчування

Які продукти провокують мігрень

При виникненні мігрені спрацьовує комплекс тригерів. Якщо її розглядати у розрізі харчування, то вона виникає через реакцію на високий гістамін. Якщо недостатньо ферменту ДАО, це може збільшити чутливість, призвести до синдрому активації опасистих (тучних) клітин та хронічного запалення.

Гістамін у високій концентрації містять:

алкоголь та багато кави

ферментовані продукти: комбуча, йогурт, кефір, сир

панцирні: устриці, мідії, раки, краби, лангусти, креветки

перероблені ковбаси-сосиски

авокадо

баклажан

сухофрукти

шпинат

витримані сири

Як запобігти мігрені

Голобородько радить дотримуватись наступних правил, аби зменшити ймовірність виникнення мігрені: