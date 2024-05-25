UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці продукти провокують мігрень. Нутриціолог поділилась "чорним" список харчів

Як запобігти мігрені (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Мігрень може виникати з багатьох причин, одна із них - реакція на продукти із високим вмістом гістаміну.

Про те, як запобігти виникненню мігрені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Чому виникає мігрень

"Мігрень - неврологічний стан, ширший за інтенсивні, виснажливі головні болі. Ця хвороба вражає частіше жінок. З’являється в ПМС, бо тучні клітини мають рецептори естрогенів. Коливання жіночих статевих гормонів може звільнити багато гістаміну з опасистих клітин і як реакцію - виникає мігрень", - розповідає експерт.

Причини мігрені:

  • судинні причини нерідко пов’язані з серотоніновою системою. Для розв'язання проблеми треба дивитись ще додатково анамнез
  • активація опасистих клітин, мастоцитів та нейрозапалення 
  • нейронні - гіперзбудливість та депресія кіркового поширення
  • ноцицептивні - шляхи болю, активація трійчастого нерва, нейропептиди
  • виділення гістаміну, триптази та інших запальних цитокінів - це залежить від харчування

Які продукти провокують мігрень

При виникненні мігрені спрацьовує комплекс тригерів. Якщо її розглядати у розрізі харчування, то вона виникає через реакцію на високий гістамін. Якщо недостатньо ферменту ДАО, це може збільшити чутливість, призвести до синдрому активації опасистих (тучних) клітин та хронічного запалення.

Гістамін у високій концентрації містять:

  • алкоголь та багато кави
  • ферментовані продукти: комбуча, йогурт, кефір, сир
  • панцирні: устриці, мідії, раки, краби, лангусти, креветки
  • перероблені ковбаси-сосиски 
  • авокадо
  • баклажан
  • сухофрукти
  • шпинат
  • витримані сири

Як запобігти мігрені

Голобородько радить дотримуватись наступних правил, аби зменшити ймовірність виникнення мігрені:

  • нормалізація сну - повернення в циркадні ритми. Вранці отримуйте багато денного світла, виходьте на прогулянки, блокуйте блакитне "денне" світло ввечері
  • медитуйте - займайтесь йогою, повинні бути регулярні фізичні навантаження
  • контролюйте стрес немедикаментозними засобами
  • БАДи, які працюють з тучними клітинами, можуть бути корисними для запобігання мігрені 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яПорадиНутриціолог