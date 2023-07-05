Ці продукти категорично не можна їсти на голодний шлунок

Які продукти не можна їсти натщесерце

Зокрема, якщо ви не страждаєте цими проблемами, то необов'язково дотримуватися обмежень. Всі ці продукти та напої подразнюють слизову оболонку шлунка, адже містять органічні кислоти. Однак, здоровій людині жодної шкоди вони не завдадуть.

Якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, слід уважно обирати продукти на сніданок. Найкраще підійде вівсянка, а від фруктів чи концентрованих соків краще відмовитися.

Фреш, чи чашка кави - теж не найкращий варіант, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт після того, як приймете їх натщесерце.

До того ж варто відмовитись від солодких газованих напоїв. Найкраще обрати звичайну або мінеральну воду - так запустяться обмінні процеси в організмі.

Дріжджі діють на слизову шлунка особливим чином, тому утворюються гази. В результаті виникне здуття і відрижка. Якщо хочете з'їсти випічку, краще поласувати нею після порції білка та овочів.

Терпіти голод не варто, коли немає можливості щось перекусити, краще відмовитися від продуктів, які можуть погіршити самопочуття при гастриті.

Що можна їсти

Краще обрати фрукти та овочі з низьким вмістом кислоти, серед яких ягоди, гарбуз і морква.

З молочних продуктів підійде знежирений несолодкий йогурт з пробіотиками. Невеликими порціями можна їсти деякі тверді сири з низьким вмістом солі.

Яйця слід вживати тільки вареними або у вигляді омлету. Не слід поєднувати їх з сосисками або шинкою.

Гречана каша містить багато калію, магнію, заліза, білка, і м’яко впливає на роботу кишківника, тому ідеально підходить для сніданку.

Коли найкраще снідати

Варто пам'ятати, що сніданок - найважливіший прийом їжі, адже допомагає врівноважити рівень цукру в крові. Найкраще їсти протягом першої години після пробудження, ідеально - між 6 і 10 годинами ранку.

Обідати варто до 14 годин. Він має бути легшим за сніданок та ситнішим за вечерю.