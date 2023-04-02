Ці препарати приховано підвищують артеріальний тиск. Вони є у кожній аптечці

Деякі препарати у вашій аптечці можуть приховано підвищувати артеріальний тиск. Тож з ними варто бути обережними, особливо, якщо у вас артеріальна гіпертензія - постійно підвищений тиск .
Які ліки впливають на коливання АТ - в матеріалі Styler далі.
За словами кардіолога Анни Калиневич в Instagram, підвищувати тиск можуть популярні препарати, які є в аптечці в кожного вдома. Такі ліки часто приймаються, як знеболюючі або жарознижувальні.
Підвищувати тиск можуть:
Не впливають на тиск такі НПЗП:
За словами іншого спеціаліста, кардіолога Наталі Федів, окрім НПЗП підвищувати тиск можуть:
Зазначимо, що доктор Федів внесла до списку НПЗП, які впливають на тиск, мелоксикам, який доктор Калиневич назвала безпечним.
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