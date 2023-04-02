Ці препарати приховано підвищують артеріальний тиск. Вони є у кожній аптечці

Найбільше на АТ впливають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)

За словами кардіолога Анни Калиневич в Instagram, підвищувати тиск можуть популярні препарати, які є в аптечці в кожного вдома. Такі ліки часто приймаються, як знеболюючі або жарознижувальні.

Підвищувати тиск можуть:

Німесулід

Індометацин

Ібупрофен

Диклофенак

Целекоксиб

Не впливають на тиск такі НПЗП:

Кетопрофен

Ацеклофенак

Мелоксикам

Які ще препарати можуть впливати на коливання АТ

За словами іншого спеціаліста, кардіолога Наталі Федів, окрім НПЗП підвищувати тиск можуть:

Стероїдні гормони. Це - преднізолон, метилпреднізолон, дексаметазон.

Носові краплі при нежиті. Вони мають судиннозвужуючий ефект. Здавалося б, просто каплі чи спрей, та при регулярному використанні впродовж кількох днів піднімають тиск.

Препарати, які використовуються при застуді та місять псевдоефедрин чи фенілефедрин. Це - терафлю, грипго, фармацитрон.

Оральні контрацептиви. Тут підвищення тиску може супроводжуватися ще й серцебиттям та іншими скаргами з боку серцево-судинної системи.

Зазначимо, що доктор Федів внесла до списку НПЗП, які впливають на тиск, мелоксикам, який доктор Калиневич назвала безпечним.