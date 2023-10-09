UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці препарати не лікують! Уролог поділився списком фуфломіцинів, які популярні серед українців

Які ліки не мають доказової ефективності (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В українських аптеках досі продають багато "ліків", які насправді не мають доказової ефективності у лікуванні ряду хвороб. Пацієнтам потрібно розуміти, що у кращому випадку такі препарати можна застосовувати, як додаткові засоби лікування, але точно не основні. При гіршому сценарію вони взагалі можуть нашкодити здоров'ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Топ фуфломіцинів в урології

"Фуфломіцини - це ліки з недоведеною ефективністю. Клінічні дослідження їх ефективності або неналежної якості, або взагалі не проводилися. При застосуванні таких засобів ми можемо отримати невідомо які небажані реакції, бо засіб не вивчений належним чином. А отже, і реальних протипоказів ми не знаємо", - пояснює лікар.

Він наголосив, що в якості основного лікування такі препарати точно не треба використовувати.

Список фуфломіцинів:

  • Простатилен
  • Канефрон
  • Урохолум
  • Неопрост форте
  • Лібера
  • Нокамен
  • Уролесан

"Якщо вам призначили Уролесан, то вам точно це треба знати. Немає рандомізованих методів дослідження, які доводили б його ефективність. Як самостійний препарат вилікувати цистит він не може. Його застосування не стане вирішенням основної проблеми", - заявив уролог. 

 

Якого діагнозу в урології не існує

Також Гаврилишин розвіяв популярний міф в урології про "пісок у нирках". Він заявив, що такого діагнозу не існує. 

"Якщо у вас під час УЗД виявили "дрібні піщинки в нирках", дотримуйтеся нормального водного режиму і цього буде достатньо для профілактики сечокам'яної хвороби", - додав лікар. 

Раніше ми писали про те, який популярний народний метод лікування циститу насправді не є ефективним.

Читайте також про те, чи можна заразитись венеричними хворобами у громадській вбиральні.

Читайте РБК-Україна в Google News
фуфломіциниздоровя