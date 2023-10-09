Ці препарати не лікують! Уролог поділився списком фуфломіцинів, які популярні серед українців
В українських аптеках досі продають багато "ліків", які насправді не мають доказової ефективності у лікуванні ряду хвороб. Пацієнтам потрібно розуміти, що у кращому випадку такі препарати можна застосовувати, як додаткові засоби лікування, але точно не основні. При гіршому сценарію вони взагалі можуть нашкодити здоров'ю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.
Топ фуфломіцинів в урології
"Фуфломіцини - це ліки з недоведеною ефективністю. Клінічні дослідження їх ефективності або неналежної якості, або взагалі не проводилися. При застосуванні таких засобів ми можемо отримати невідомо які небажані реакції, бо засіб не вивчений належним чином. А отже, і реальних протипоказів ми не знаємо", - пояснює лікар.
Він наголосив, що в якості основного лікування такі препарати точно не треба використовувати.
Список фуфломіцинів:
- Простатилен
- Канефрон
- Урохолум
- Неопрост форте
- Лібера
- Нокамен
- Уролесан
"Якщо вам призначили Уролесан, то вам точно це треба знати. Немає рандомізованих методів дослідження, які доводили б його ефективність. Як самостійний препарат вилікувати цистит він не може. Його застосування не стане вирішенням основної проблеми", - заявив уролог.
Якого діагнозу в урології не існує
Також Гаврилишин розвіяв популярний міф в урології про "пісок у нирках". Він заявив, що такого діагнозу не існує.
"Якщо у вас під час УЗД виявили "дрібні піщинки в нирках", дотримуйтеся нормального водного режиму і цього буде достатньо для профілактики сечокам'яної хвороби", - додав лікар.
Раніше ми писали про те, який популярний народний метод лікування циститу насправді не є ефективним.
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