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Ці препарати не лікують! Уролог поділився списком фуфломіцинів, які популярні серед українців

Понеділок 09 жовтня 2023 12:01
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Ці препарати не лікують! Уролог поділився списком фуфломіцинів, які популярні серед українців Які ліки не мають доказової ефективності (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Бенедикт Гаврилишин

В українських аптеках досі продають багато "ліків", які насправді не мають доказової ефективності у лікуванні ряду хвороб. Пацієнтам потрібно розуміти, що у кращому випадку такі препарати можна застосовувати, як додаткові засоби лікування, але точно не основні. При гіршому сценарію вони взагалі можуть нашкодити здоров'ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Топ фуфломіцинів в урології

"Фуфломіцини - це ліки з недоведеною ефективністю. Клінічні дослідження їх ефективності або неналежної якості, або взагалі не проводилися. При застосуванні таких засобів ми можемо отримати невідомо які небажані реакції, бо засіб не вивчений належним чином. А отже, і реальних протипоказів ми не знаємо", - пояснює лікар.

Він наголосив, що в якості основного лікування такі препарати точно не треба використовувати.

Список фуфломіцинів:

  • Простатилен
  • Канефрон
  • Урохолум
  • Неопрост форте
  • Лібера
  • Нокамен
  • Уролесан

"Якщо вам призначили Уролесан, то вам точно це треба знати. Немає рандомізованих методів дослідження, які доводили б його ефективність. Як самостійний препарат вилікувати цистит він не може. Його застосування не стане вирішенням основної проблеми", - заявив уролог.

Якого діагнозу в урології не існує

Також Гаврилишин розвіяв популярний міф в урології про "пісок у нирках". Він заявив, що такого діагнозу не існує.

"Якщо у вас під час УЗД виявили "дрібні піщинки в нирках", дотримуйтеся нормального водного режиму і цього буде достатньо для профілактики сечокам'яної хвороби", - додав лікар.

Раніше ми писали про те, який популярний народний метод лікування циститу насправді не є ефективним.

Читайте також про те, чи можна заразитись венеричними хворобами у громадській вбиральні.

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