Ці препарати не лікують! Уролог поділився списком фуфломіцинів, які популярні серед українців

В українських аптеках досі продають багато "ліків", які насправді не мають доказової ефективності у лікуванні ряду хвороб. Пацієнтам потрібно розуміти, що у кращому випадку такі препарати можна застосовувати, як додаткові засоби лікування, але точно не основні. При гіршому сценарію вони взагалі можуть нашкодити здоров'ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram .

Топ фуфломіцинів в урології

"Фуфломіцини - це ліки з недоведеною ефективністю. Клінічні дослідження їх ефективності або неналежної якості, або взагалі не проводилися. При застосуванні таких засобів ми можемо отримати невідомо які небажані реакції, бо засіб не вивчений належним чином. А отже, і реальних протипоказів ми не знаємо", - пояснює лікар.

Він наголосив, що в якості основного лікування такі препарати точно не треба використовувати.

Список фуфломіцинів:

Простатилен

Канефрон

Урохолум

Неопрост форте

Лібера

Нокамен

Уролесан

"Якщо вам призначили Уролесан, то вам точно це треба знати. Немає рандомізованих методів дослідження, які доводили б його ефективність. Як самостійний препарат вилікувати цистит він не може. Його застосування не стане вирішенням основної проблеми", - заявив уролог.

Якого діагнозу в урології не існує

Також Гаврилишин розвіяв популярний міф в урології про "пісок у нирках". Він заявив, що такого діагнозу не існує.

"Якщо у вас під час УЗД виявили "дрібні піщинки в нирках", дотримуйтеся нормального водного режиму і цього буде достатньо для профілактики сечокам'яної хвороби", - додав лікар.