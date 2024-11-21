Містять шкідливі речовини: якими засобами для тіла не потрібно користуватись

Антиперспіранти та засоби для шкіри борються з бактеріями, які є причиною неприємного запаху. Окрім приємного запаху, вони ще й містять шкідливі речовини, які можуть завдавати шкоди здоров'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Крім того, губна помада також є продуктом високого ризику, якщо ви користуєтеся не якісною і можете її проковтнути.
Лікар розповіла, що у тампонах містяться важкі метали. Було проведено дослідження, яке показало, що жінки, які користуються тампонами, мали вищий рівень важких металів у своєму тілі, які не потрібні. До того ж багато засобів для менструального циклу містять сильні ароматизатори.
Раніше ми повідомляли, чим можна замінити дезодорант.
Також ми писали, як можна повторно використати кулькові дезодоранти.