Містять шкідливі речовини: якими засобами для тіла не потрібно користуватись

Чим шкідливі антиперспіранти

Крім того, губна помада також є продуктом високого ризику, якщо ви користуєтеся не якісною і можете її проковтнути.

Що варто знати про тампони та прокладки

Лікар розповіла, що у тампонах містяться важкі метали. Було проведено дослідження, яке показало, що жінки, які користуються тампонами, мали вищий рівень важких металів у своєму тілі, які не потрібні. До того ж багато засобів для менструального циклу містять сильні ароматизатори.