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Містять шкідливі речовини: якими засобами для тіла не потрібно користуватись

Чим шкідливі антиперспіранти для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Антиперспіранти та засоби для шкіри борються з бактеріями, які є причиною неприємного запаху. Окрім приємного запаху, вони ще й містять шкідливі речовини, які можуть завдавати шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Чим шкідливі антиперспіранти

Крім того, губна помада також є продуктом високого ризику, якщо ви користуєтеся не якісною і можете її проковтнути.

Що варто знати про тампони та прокладки 

Лікар розповіла, що у тампонах містяться важкі метали. Було проведено дослідження, яке показало, що жінки, які користуються тампонами, мали вищий рівень важких металів у своєму тілі, які не потрібні. До того ж багато засобів для менструального циклу містять сильні ароматизатори.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити дезодорант.

Також ми писали, як можна повторно використати кулькові дезодоранти.

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антиперспірантДогляд за шкіроюЗдоров'я