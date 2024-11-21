Містять шкідливі речовини: якими засобами для тіла не потрібно користуватись

Антиперспіранти та засоби для шкіри борються з бактеріями, які є причиною неприємного запаху. Окрім приємного запаху, вони ще й містять шкідливі речовини, які можуть завдавати шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чим шкідливі антиперспіранти

Токсиколог Івонн Буркарт розповіла, що антиперспіранти - це лише один із ряду повсякденних продуктів, які доставляють потенційно смертельні хімічні речовини в організм.

За її словами, такі засоби містять солі алюмінію, які фізично блокують потові протоки.

"З часом це запобігає потовиділенню. Але проблема з алюмінієм полягає в тому, що існують зв’язки з підвищеним ризиком раку грудей у ​​молодих дівчат", - додала вона.

До того ж деякі властивості алюмінію імітують вплив естрогену на організм, порушуючи природний гормональний баланс і викликаючи потенційно смертельні ракові захворювання.

Яка шкода від косметики

Будь-який продукт, який наноситься на шкіру, а потім залишається вбиратися, наприклад, не лише зволожуючі креми, а й тональні та губна помада, є потенційно небезпечним.

Крім того, губна помада також є продуктом високого ризику, якщо ви користуєтеся не якісною і можете її проковтнути.

Експерт зазначила, що в багатьох випадках активні інгредієнти косметичних засобів часто мають неприємний запах, тому виробники додають ароматизатори, які посилюють хімічне навантаження, що надходить у тіло.

Мало хто знає, але бальзам для губ насправді створюють проблему та свого роду звикання.

Десятки інших продуктів, таких як шампуні та кондиціонери, містять потенційно токсичні ароматизатори та інші добавки.

Що варто знати про тампони та прокладки

Лікар розповіла, що у тампонах містяться важкі метали. Було проведено дослідження, яке показало, що жінки, які користуються тампонами, мали вищий рівень важких металів у своєму тілі, які не потрібні. До того ж багато засобів для менструального циклу містять сильні ароматизатори.