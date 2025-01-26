Ці популярні продукти можуть спричинити інфекцію у вагітних: що під забороною

Вагітність - це час, коли організм жінки потребує енергії та сили. Для максимально легкого проходження цього періоду раціон має бути збалансованим та уникати деяких шкідливих продуктів, які

Які молочні продукти заборонені вагітним

Педіатр Вікторія Сіротіна розповіла, що вагітним варто виключити зі свого раціону непастеризоване молоко та всі молочні продукти виготовлені на ньому.

Сюди відносяться м’які сири, сири з пліснявою, з білим покриттям із зовнішнього боку, такі як "Брі", "Камамбер" і "Шевр", блакитні сири, такі як датський блакитний сир, "Горгонзола" та "Рокфор".

Такі продукти можуть містити бактерії під назвою Listeria. Це може спричинити інфекцію лістеріоз. Вона не несе значної небезпеки для дітей старше 12 місяців та дорослих, але є небезпечною виключно для плода та може призвести до викидня.

"Завжди читайте склад, там має бути вказано - виготовлено з сирого або непастеризованого молока. Якщо цього не вказано, то зазвичай це пастеризоване молоко", - додала медик.

Які ще продукти під забороною

Обмежте споживання високооброблених вуглеводів (манка, макарони з вищого сорту борошна, мармелад, зефір, білий хліб, солодкі напої тощо). Це допоможе контролювати масу тіла та уникнути різкого підвищення рівня глюкози в крові.

Особливо це стосується жінок з підвищеним ризиком розвитку гестаційного діабету (порушення вуглеводного обміну під час вагітності).

Намагайтесь також максимально зменшити споживання доданих цукрів, насичених жирів і натрію. Зменшіть споживання високооброблених харчових продуктів (чипси, вафлі, ковбаси, соки, випічка з вищого сорту борошна).

Ще один клас продуктів, яких вагітним краще уникати - це їжа з високим вмістом вітаміну А. Надлишок цієї сполуки має тератогенний вплив, тобто порушує розвиток плоду, сприяє формуванню вроджених вад, затримці у фізичному й інтелектуальному розвиткові.

Серед продуктів із високим вмістом вітаміну А виділяють: