Ці популярні напої знижують ризик хвороби Альцгеймера: нове дослідження

Яке дослідження провели вчені?

Хвороба Альцгеймера впливає як на когнітивні функції, так і на пам'ять. Але те, що бляшанки в мозку можуть бути пов'язаними з вірусом герпесу, відомо не так широко. Саме тому дослідники з Університету Тафтса спробували відстежити, що може допомогти у розв'язанні цієї проблеми.

Вони побудували моделі тканин, які представляли мозок. Потім науковці використали різні фармацевтичні та рослинні сполуки, щоб перевірити їхню ефективність, коли справа дійшла до захисту тканин мозку.

Результати показали, що ресвератрол і катехіни мають сильні функціональні нейропротекторні переваги та мінімальну нейротоксичність. У майбутньому відкриття зможуть використовувати для лікування хвороби мозку.

Які напої допоможуть у боротьбі?

Зелений чай містить сполуки, які запобігають утворенню бляшок. Катехіни зеленого чаю мають антиоксидантну дію, і вони були вивчені на антивікові властивості.

Що стосується ресвератролу, цей антиоксидант міститься в червоному винограді, шоколаді та червоному вині. Споживання цих продуктів може сприяти уповільненню прогресування хвороби Альцгеймера, але не переборщіть із вживанням.

Якісний темний шоколад також ефективний у запобіганні хворобі Альцгеймера (фото: Freepik)