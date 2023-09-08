Ці популярні харчові добавки можуть провокувати хвороби серця: заява вчених

Що треба знати про шкідливі харчові добавки

Ці харчові добавки повсюдно використовуються в тисячах харчових продуктів, які пройшли ультраобробку. Вони покращують текстуру та продовжують термін зберігання продукту.

Емульгатори часто додають в тістечка, торти, морозиво, десерти, шоколад, хліб, маргарин і готові страви, щоб покращити їх зовнішній вигляд, смак, текстуру та термін зберігання. Вони включають целюлозу, моно- та дигліцериди жирних кислот, модифіковані крохмалі, лецитини, карагенани, фосфати, камеді та пектини.

Безпека емульгаторів регулярно оцінюється на основі наукових доказів. Однак деякі останні дослідження показують, що емульгатори можуть порушувати кишкові бактерії та посилювати запалення, що потенційно може призвести до серцево-судинних проблем.

Щоб дослідити це детальніше, дослідники з Франції вирішили оцінити зв’язок між впливом емульгаторів і ризиком серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця та цереброваскулярні захворювання - стани, які впливають на кровообіг і кровоносні судини в серці та мозку.

Їх висновки ґрунтуються на дослідженні 95 442 дорослих французах (середній вік 43 роки, 79% жінок), які не мали серцевих захворювань в анамнезі. Вони взяли участь у дослідженні NutriNet-Santé між 2009 і 2021 роками.

Як проводили дослідження

Протягом перших двох років спостереження учасники заповнювали щонайменше три (і до 21) 24-годинних онлайн-записів дієти. Потім кожен спожитий продукт та напої порівнювався на рівні бренду з трьома базами даних, щоб визначити наявність і дозу будь-якої харчової добавки. Також були проведені лабораторні дослідження для отримання кількісних даних.

Учасників також попросили повідомити про будь-яку серйозну серцево-судинну подію, таку як серцевий напад або інсульт, які були підтверджені експертною комісією після перегляду медичних записів учасників.

Смертні випадки, пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, також реєструвалися за допомогою Французького національного реєстру смертей і кількох відомих факторів ризику серцевих захворювань, включаючи вік, стать, вагу, рівень освіти, сімейний анамнез, статус куріння, рівень фізичної активності та якість дієти.

Після спостереження протягом 7 років вчені виявили, що:

E460-E468 підвищують ризик серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця

підвищують ризик серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця E471 і E472 підвищують ризик усіх хвороб серця

підвищують ризик усіх хвороб серця E472b підвищує ризик серцево-судинних захворювань і цереброваскулярних хвороб

підвищує ризик серцево-судинних захворювань і цереброваскулярних хвороб E472c підвищує ризик серцево-судинних хвороб і коронарних захворювань

підвищує ризик серцево-судинних хвороб і коронарних захворювань E339 підвищує ризик ішемічної хвороби серця

Вчені не знайшли зв'язок між іншими дослідженими емульгаторами та будь-якими серцево-судинними наслідками.

Які нюанси треба врахувати

Це одне обсерваційне дослідження, тому вчені визнають деякі його обмеження. Наприклад, висока частка жінок, вища освіта та загальна більш свідома поведінка серед учасників дослідження NutriNet-Santé порівняно із загальним населенням Франції може обмежити можливість узагальнення результатів.

Втім вибірка дослідження була великою, і вони змогли скорегувати широкий спектр потенційно впливових факторів. При цьому результати не змінилися після подальшого тестування, що свідчить про їх надійність.

Автори підкреслюють, що ці результати потребують повторення в інших великомасштабних дослідженнях, але кажуть, що вони можуть "внести свій внесок у переоцінку правил використання харчових добавок у харчовій промисловості для захисту споживачів".