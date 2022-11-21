Ці помилки повторює майже кожен! Як правильно підготуватись до Різдвяного посту

Різдвяний піст цього року розпочався 15 листопада для християн, що святкуватимуть Різдво 25 грудня. А для вірян, які відзначатимуть його 7 січня, початок посту припадає на 28 листопада.

Як правильно розпочати піст та яких помилок не варто допускати, читайте у матеріалі Styler.

Чому не можна різко розпочинати піст?

Організм важко переносить різку відмову від білкової їжі і суворе обмеження в жирах. Це може знизити працездатність, викликати апатичний стан і навіть призвести до анемії. Тому у піст потрібно входити поступово.

Відмовтесь від посту, якщо маєте хвороби шлунково-кишкового тракту. Також його не можна дотримуватись людям, які відновлюються після операцій, вагітним жінкам, дітям.

Як підготувати організм до посту?

За 7-10 до початку посту поступово зменшуйте вживання тваринної їжі. Перейдіть на легкі страви без м'яса, яєць, солодощів та інших продуктів, що заборонені під час посту.

Складіть меню на кілька тижнів, орієнтуючись на правила Різдвяного посту. Це полегшить потім щоденне приготування їжі.

Харчуйтесь максимально різноманітно, щоб організм отримував усі необхідні мікроелементи і був ними насичений.

Які помилки допускають ті, хто постують?