Ці помилки під час використання туші для вій призводять до інфекцій

Наносити туш на очі варто дуже обережно, щоб вберегтися від інфекцій. Зокрема, експерти назвали список помилок, яких варто уникати кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
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никати цієї звички так само важливо, як і інших. Коли бактерії накопичуються на повіках, вони утворюють біоплівку, яка виділяє токсини в очі, що призводить до почервоніння та потенційних алергічних реакцій.
З часом вії піддані впливу бактерій, стають тоншими і можуть навіть випасти. Тому
До того ж за ніч туш також може розмазатися по шкірі, спричиняючи висипання.
спільне використання туші може поширювати бактерії та збільшити ризик інфекцій.
Ділитися з подругою тушшю можна тільки в одному випадку - якщо є новий пензлик, який можна вмочити в туш, скористатися і потім викинути.
Щоб туш краще зберігалась, переконайтеся, що ви закриваєте її щільно, адже це зберігає формулу та допомагає їй триматися довше, не висихаючи.
Експерти також не рекомендують використовувати слину, щоб "допомогти" засохлій туші для вій. Якщо ж ви не можете обійтися без декоративної косметики, тоді будьте дуже обережні - щоб туш не потрапляла вам на слизову оболонку ока.
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