Ці помилки під час використання туші для вій призводять до інфекцій

Наносити туш на очі варто дуже обережно, щоб вберегтися від інфекцій. Зокрема, експерти назвали список помилок, яких варто уникати кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Перестаньте використовувати стару туш

Потрібно обов’язково стежити за тим, скільки років вашій туші. Термін придатності туші для вій, як і їжі та ліків, закінчується через певний момент.

Косметолог Стенлі Нолан розповіла, що туш потрібно замінювати кожні два-три місяці.

І справа не тільки в тому, що стара туш може почати "сипатися" з вій, а через те, що на ній накопичуються небезпечні інфекції.

Блефарит - стан, коли бактерії накопичуються вздовж краю повік, що може збільшити ризик інфекцій, таких як ячмінь і кон'юнктивіт.

Також важливо щотижня дезінфікувати щітку стерилізатором і бути обережними вздовж краю повік.

" Регулярна заміна старих тюбиків туші є одним із найпростіших способів захистити очі від потенційної шкоди", - сказав пластичний хірург Джоел Копельман.

Не лягайте спати, перш ніж не змиєте туш

Сон з тушшю на очах набагато шкідливіший, ніж багато хто думає. У никати цієї звички так само важливо, як і інших. Коли бактерії накопичуються на повіках, вони утворюють біоплівку, яка виділяє токсини в очі, що призводить до почервоніння та потенційних алергічних реакцій.

З часом вії піддані впливу бактерій, стають тоншими і можуть навіть випасти. Тому змивати туш перед сном дуже важливо.

Туш може відшаровуватися за ніч, спричиняючи потрапляння сміття в очі, що потім може призвести до подразнення, запалення або інфекції очей.

До того ж за ніч туш також може розмазатися по шкірі, спричиняючи висипання.

Не діліться своєю тушшю

Категорично не варто ділитися своєю косметикою з іншими. Все тому, що спільне використання туші може поширювати бактерії та збільшити ризик інфекцій.

Ділитися з подругою тушшю можна тільки в одному випадку - якщо є новий пензлик, який можна вмочити в туш, скористатися і потім викинути.

Щоб туш краще зберігалась, переконайтеся, що ви закриваєте її щільно, адже це зберігає формулу та допомагає їй триматися довше, не висихаючи.

Експерти також не рекомендують використовувати слину, щоб "допомогти" засохлій туші для вій. Якщо ж ви не можете обійтися без декоративної косметики, тоді будьте дуже обережні - щоб туш не потрапляла вам на слизову оболонку ока.