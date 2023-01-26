Ці п'ять продуктів повинні бути у вашому холодильнику, якщо ви хочете схуднути

Які продукти мають бути в холодильнику у тих, хто худне?

Отже, перше, що потрібно зробити, щоб сформувати здорові звички в їжі - це запастися жменькою свіжих, заморожених та основних продуктів, щоб ви могли легко зробити найкращий вибір їжі та закусок.

Коли ви відкриваєте дверцята холодильника, якщо перед вами візуально знаходиться здорова їжа, у вас набагато більше шансів їсти саме її.

Яйця

За словами Лори, якщо вона хоче перекусити, перше, що вона їсть – це яйця. Ви можете використовувати яйця для приготування корисних страв від омлету до яєчних кексів, незалежно від часу доби.

Яйця - це найкращий вибір для підтримки ваших зусиль для зниження ваги, і дослідження підтверджують це. Згідно з дослідженням 2014 року люди, які їли на сніданок яйця, а не приготовлений на пару хліб, відчували ситість і знижували масу тіла. Додаткові дослідження показують, що люди, які їдять яйця замість пластівців, почуваються більш ситими й менше відчувають голод.

Овочі

Лікар рекомендує завжди тримати у холодильнику різноманітні овочі. Ви можете додати їх до яєчні або зробити салат. Існує безліч наукових досліджень, які досліджують позитивний зв'язок між споживанням овочів та втратою ваги. Наприклад, згідно з дослідженням, опублікованим у Nutrients, збільшення споживання овочів може призвести до втрати ваги та зниження ризику набору ваги або ожиріння.

Сезонні фрукти

Наступного разу, коли вам захочеться чогось солодкого, вам слід перекусити сезонними фруктами, а не хапатися за печиво з шоколадною крихтою та льодяники з цукром.

Дослідження, опубліковане в PLOS Medicine, показує переваги додавання фруктів у ваш раціон для схуднення. Воно показало, що збільшення споживання фруктів корелює із втратою ваги протягом чотирьох років. Найбільше користі принесуть ягоди, яблука та груші.

Якісна заправка для салату

"Якісна салатна заправка для збризкування овочів або для покращення смаку будь-якої страви - це те, що потрібно", - каже Бурак.

Багато готових заправок для салатів багаті калоріями та жирами, тому обов'язково виберіть заправку гарної якості або приготуйте заправку для салату самостійно.

Закуски з високим вмістом білка

Лора особисто любить запасатись смачними закусками з високим вмістом білка, які можна легко взяти з собою в дорогу.

"Йогурт і сир, а також хумус, щоб вмочувати овочі - все це чудова ідея", - каже лікар.

Крім того, подумайте про купівлю окремих сирних паличок та батончиків. Насолоджуйтесь ними разом із фруктами, щоб отримати смачну закуску, яка дасть почуття ситості.