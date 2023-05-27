Ознаки токсичної дружби, про які вам не говорять. Не ігноруйте їх!

Емоційний стан

Після спілкування з вашим другом чи подругою, у вас погіршується самопочуття. Може погіршитись настрій, виникнути роздратування тощо.

Спостерігаючи ці ознаки в себе, не ігноруйте їх. Від такої дружби краще відмовитися, щоб вберегти своє психологічне здоров'я.

Перекладання відповідальності

В цій дружбі ви не лише як друг чи подруга, а й мама та психотерапевт або ж навпаки. В такому випадку нерівність буде виливатися в конфлікти або викривлене сприйняття дружби.

Комунікація

Ви самі собі не подобаєтесь у комунікації з компаньйоном, оскільки бачите, що стають більш виразні ваші негативні риси характеру.

У процесі спілкування ви відчуваєте емоційну порожнечу. Здається, що у вас немає спільних тем, окрім шкільних спогадів.

До цього ж, вас не слухають, перебивають, ігнорують вашу думку. Задумайтесь, чи варто витрачати свій час на таку людину.

Особистий простір

Якою міцною не була б ваша дружба, ви все одно залишаєтеся двома різними особистостями. Це означає, що у своєму житті ви самостійно ухвалюєте всі рішення та маєте власний простір. Ваші друзі це розуміють.

Якщо ж відбувається з точністю навпаки, і друг/подруга займає забагато місця та часу у вашому житті, не приймаючи відмов, уникайте таких товаришів.

Як впевнитися, що у вас здорова дружба