Ознаки токсичної дружби, про які вам не говорять. Не ігноруйте їх!

Коли йдеться про токсичні стосунки, всі зазвичай думають про романтичні. Проте дружба - це також взаємовідносини, які потрібно вміти вибудовувати так, щоб ніхто не відчував дискомфорту.
Про те, які ознаки вказують на те що у вас токсична дружба, розповіли в блозі про стосунки, психологію та ментальне здоров'я "Поцілунки" в Instagram.
Після спілкування з вашим другом чи подругою, у вас погіршується самопочуття. Може погіршитись настрій, виникнути роздратування тощо.
Спостерігаючи ці ознаки в себе, не ігноруйте їх. Від такої дружби краще відмовитися, щоб вберегти своє психологічне здоров'я.
В цій дружбі ви не лише як друг чи подруга, а й мама та психотерапевт або ж навпаки. В такому випадку нерівність буде виливатися в конфлікти або викривлене сприйняття дружби.
Ви самі собі не подобаєтесь у комунікації з компаньйоном, оскільки бачите, що стають більш виразні ваші негативні риси характеру.
У процесі спілкування ви відчуваєте емоційну порожнечу. Здається, що у вас немає спільних тем, окрім шкільних спогадів.
До цього ж, вас не слухають, перебивають, ігнорують вашу думку. Задумайтесь, чи варто витрачати свій час на таку людину.
Якою міцною не була б ваша дружба, ви все одно залишаєтеся двома різними особистостями. Це означає, що у своєму житті ви самостійно ухвалюєте всі рішення та маєте власний простір. Ваші друзі це розуміють.
Якщо ж відбувається з точністю навпаки, і друг/подруга займає забагато місця та часу у вашому житті, не приймаючи відмов, уникайте таких товаришів.
Раніше ми писали про те, як на початку стосунків зрозуміти, що чоловік вас використовує.
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