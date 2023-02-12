Ці ознаки вказують, що ви - жертва токсичних стосунків

Часом стосунки дають замість близькості, радості, позитивних емоцій та теплоти заниження самооцінки, постійний стрес, тривожність і руйнують вашу психіку. Такі взаємини називають токсичними, тобто "отруйними".
Як зрозуміти, що ви у пастці і стали жертвою таких стосунків, пише Telegram-канал Інтимологія.
Стосунки, "отруйні" для психіки, називаються токсичними. Психологічна отрута у стосунках руйнівно впливає на здоров'я та емоційний стан.
На жаль, розпізнати отруйну психіку спілкування непросто. І все ж, якщо ви звертатимете увагу на тривожні "дзвіночки", ви зможете це зробити.
Найчастіше після отруйного для психіки спілкування:
Звісно, не кожна комунікація, після якої ви відчуваєте щось із цього списку, є токсичною. Однак ці відчуття можуть бути першими ознаками токсичних відносин.
За словами сімейного психолога Альони Щербань, якщо ви відчуваєте, що у стосунках щось змінилось, щось пішло не так - проаналізуйте ситуацію, яка вас бентежить. Довіряйте своїм почуттям, але не забувайте мислити критично. Не бійтесь звертатися за допомогою друзів чи рідних, або ж проконсультуйтесь з кваліфікованим психологом. Чим раніше ви почнете діяти, тим швидше розв'яжете проблему, що існує.
Реагуйте на будь-яку спробу маніпулювання вами. Не замовчуйте проблему, сподіваючись, що все з часом владнається. Одразу звинувачувати партнера не потрібно, будьте тактовні і спробуйте знайти рішення, яке задовольнить обох. Якщо партнер вас дійсно кохає - припинить маніпуляції. Якщо ж продовжить психологічний тиск, подумайте, чи потрібні вам ці стосунки?
Експертка каже, що впоратись з регулярним насиллям у стосунках практично неможливо. Тому спробуйте якомога швидше вийти з токсичної ситуації - втекти або навіть зникнути - і вже потім розбиратися у тому, що сталося. Якщо аб’юзер буде поруч з вами, психологічний тиск ніколи не закінчиться.
Особливо актуальна ця порада для тих, хто є жертвою не лише психологічного насильства, а й фізичного. Вірити аб’юзеру, який перетнув межу між завданням психологічного і фізичного болю, не можна. Тому не вірте людині, яка буде плакати чи стояти перед вами на колінах з проханням повернутись. Або ж буде дарувати дорогі подарунки. Це лише чергові спроби психологічного тиску.
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