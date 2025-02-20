Ці ознаки на ваших ступнях сигналізують про серйозну хворобу: не всі одразу помічають

Що треба знати про діабет 2 типу\

Важливо точно знати, на що звернути увагу, коли ви думаєте, що у вас діабет. Захворювання проявляється різними способами, причому люди рідко виявляють усі симптоми одночасно.

Найпоширенішими симптомами є підвищена спрага, часте сечовипускання та втома. Оскільки ці попереджувальні ознаки можна прийняти за інші симптоми, багато людей не підозрюють про те, наскільки вони непомітні, що може сприяти остаточному діагнозу.

Також місцем для перевірки ледь помітних попереджувальних знаків є ноги, оскільки різні зміни можуть легко залишитися непоміченими під шкарпетками та взуттям.

Люди, які знаходяться на межі діабету 2 типу (переддіабет), або ті, хто, можливо, несвідомо вже страждають на це захворювання, можуть помітити відчуття поколювання або оніміння, схоже на поколювання в ногах.

Це пов’язано з пошкодженням нервів, пов’язаним із підвищенням рівня цукру в крові.

Ця ж проблема також може спричинити "тупий біль" або втрату чутливості у ваших стопах чи ногах. Набряк - ще один тривожний сигнал, який потребує обстеження.

Інші ознаки також включають: