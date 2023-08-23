Ці монети коштують десятки тисяч гривень: ось як можна розпізнати цінні копійки (фото)

1 копійка 1992 року

За 1 копійку різновиду 1.35АА колекціонери можуть заплатити близько 11 тис. грн.

Її вирізняють за цими ознаками:

ступенева верхівка правого верхнього листа

маленькі ягоди

Ось так виглядає монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

5 копійок 1992 року

Монети номіналом 5 копійок зразка 1.1Аак 1992 року можна продати за 4 тис.- 6 тис. грн. При їх виробництві сталася помилка у монетному дворі і невелика кількість монет отримала грубу насічку на гурті.

Особливості монети:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині

одиниця дати з хвостиком

гроно №2 у формі прямокутного трикутника

група із великою насічкою

Ось так виглядає монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

10 копійок 1994 року

За різновид 2ГБк можуть заплатити від 2 тис. грн до 2 600 грн.

Такі монети можна впізнати за:

четвертим зерном третього колосу - воно розімкнене

четвертим зерном четвертого колосу - воно торкається листа

гроном №7 - хвостик не торкається ягоди

гроном №3 - хвостик короткий й тонкий

гуртом з чималою насічкою

Ось так виглядає монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

25 копійок 1992 року

Ця обігова монета була платіжним засобом до 2020 року. Серед випущених у 1992 році 25 копійок є рідкісні різновиди, ціна на які доходить до 7 тис. грн, а за різновид 3ГАм можна отримати 20 тис. грн.

Як розпізнати 3ГАм:

товстий середній зуб тризуба

у гронах №4 та 8 немає черенків

Ось така монета коштує 20 тис. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

50 копійок 1992 року

До рідкісних і найдорожчих відносять 50 копійок 1992 року, які карбували під час налагодження верстатів на Луганському верстатобудівному заводі.

Різновид монети 2.1БАм коштує від 9 тис. до 11 тис. грн.

Які особливості монети:

малий товстий герб

третє зерно першого колоса замкнене

верх правого нижнього листа з зазублиною

4 ягоди у гроні №3

Вартість такої монети може сягати 11 тис. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

1 гривня 1992 року

Монета номіналом 1 гривня різновиду 1.1АА1 (при чому ж різних років) на аукціонах коштує до 20 тис. грн.

Як її розпізнати:

на гурті може бути дата 1992, 1994 або 1995

на гурті дата відокремлена трьома крапками з обох сторін

Вартість такої монети може сягати 20 тис. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

Продати рідкісні монети можна на аукціонах Віоліті, Crafta, форумі "Монети ІТК" або спеціалізованих групах у соцмережах.