Ці монети коштують десятки тисяч гривень: ось як можна розпізнати цінні копійки (фото)

Деякі українські монети на аукціонах коштують 20 тисяч гривень. Їхня унікальність полягає у рідкісності - вони викарбувані в край обмеженій кількості. Розпізнати їх легко, якщо знати, які саме елементи є ключовими.
Про це пише ресурс "Монети-ягідки".
За 1 копійку різновиду 1.35АА колекціонери можуть заплатити близько 11 тис. грн.
Її вирізняють за цими ознаками:
ступенева верхівка правого верхнього листа
маленькі ягоди
Монети номіналом 5 копійок зразка 1.1Аак 1992 року можна продати за 4 тис.- 6 тис. грн. При їх виробництві сталася помилка у монетному дворі і невелика кількість монет отримала грубу насічку на гурті.
Особливості монети:
середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині
одиниця дати з хвостиком
гроно №2 у формі прямокутного трикутника
група із великою насічкою
За різновид 2ГБк можуть заплатити від 2 тис. грн до 2 600 грн.
Такі монети можна впізнати за:
четвертим зерном третього колосу - воно розімкнене
четвертим зерном четвертого колосу - воно торкається листа
гроном №7 - хвостик не торкається ягоди
гроном №3 - хвостик короткий й тонкий
гуртом з чималою насічкою
Ця обігова монета була платіжним засобом до 2020 року. Серед випущених у 1992 році 25 копійок є рідкісні різновиди, ціна на які доходить до 7 тис. грн, а за різновид 3ГАм можна отримати 20 тис. грн.
Як розпізнати 3ГАм:
До рідкісних і найдорожчих відносять 50 копійок 1992 року, які карбували під час налагодження верстатів на Луганському верстатобудівному заводі.
Різновид монети 2.1БАм коштує від 9 тис. до 11 тис. грн.
Які особливості монети:
Монета номіналом 1 гривня різновиду 1.1АА1 (при чому ж різних років) на аукціонах коштує до 20 тис. грн.
Як її розпізнати:
Продати рідкісні монети можна на аукціонах Віоліті, Crafta, форумі "Монети ІТК" або спеціалізованих групах у соцмережах.
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