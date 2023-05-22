Ці ліки зовсім не допомагають: 20 препаратів, на які ми викидаємо гроші

Такі ліки обіцяють підвищити імунітет, покращити пам'ять, захистити печінку, ШКТ і заспокоїти нерви. Але насправді вони не працюють.

В медичній спільноті є така жаргонна назва, як фуфломіцини. Це ряд препаратів, які нічого не лікують, а лише викачують з людей гроші. Причому більшість назв цих ліків відома нам з реклами, рекомендацій подруги і навіть від лікарів, які не чули про доказову медицину.

Про них в Instagram розповіла сімейна лікарка Лілія Коледа.

Гомеопатія

Сюди належать такі відомі назви, як Протефлазид, Анаферон, Нормотон, Оцилококцинум, Траумель, Лімфоміозот.

Немає жодного доказу їхньої ефективності. Світова медична наука одностайно визнає гомеопатію псевдонаукою.

Імуномодулятори та противірусні

Аміксин, Кагоцел - так звані імуномодулятори, ніби то індуктори інтерферону. Якого саме із 13 підтипів - невідомо. У випадку з Аміксином при пошуку ефекту довели лише наявність побічної дії.

Віферон, Лаферобіон, Лаферомакс - краплі чи свічки з інтерфероном, який насправді не всмоктується через слизову оболонку, бо має дуже велику молекулярну масу.

Ноотропи

Пірацетам, Ноофен, Фенібут - препарати, які якимось чином (механізм невідомий) покращують мозковий кровообіг. Доведено, що вони не допомагають від деменції і когнітивних порушень.

Гінкго Білоба - мета-аналіз визнав дослідження малими і незадовільними. Ефект від препарату дорівнює ефекту плацебо. Докази того, що Гінкго Білоба має користь для людей з деменцією або когнітивними порушеннями, є непослідовними і ненадійними.

Гепатопротектори

Гептрал, Есенціале, Гепабене, Карсил - ніде у світі не призначаються, крім країн колишнього СНД.