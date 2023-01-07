Ці "ліки" від застуди і ГРВІ не лікують, а тільки викачують гроші

Лікувати можна лише медикаментами?

"В період вірусних інфекцій людям чомусь так кортить полікуватись противірусними: пігулочками, сиропчиками, суспензіями, капсулами…Крім лікування треба ще для профілактики пропити собі, а також

дітям, батьками, сусіду Колі і котику. .Адже лікування/профілактика можливі лише з медикаментами. Ні!" - обурюється лікарка.

Як правильно лікувати вірусні захворювання

Вірусні захворювання лікують лише симптоматично. А противірусні - це препарати без доведеної ефективності.

"Маю наголосити, що є противірусні, які працюють. Але це конкретний препарат на конкретний вірус. Іншого не створено", - вважає терапевт.

Як лікуватися при будь-якому ГРЗ:

Провітрюй приміщення

Зволожуй повітря

Багато пий рідини

Якщо не хочете захворіти: