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Ці "ліки" від застуди і ГРВІ не лікують, а тільки викачують гроші

Як не можна лікувати ГРВІ (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей при перших симптомах гострого респіраторного захворювання (застуди, ГРВІ, грипу тощо) біжить купувати противірусні. Але це ліки без доказової ефективності, які вилікувати можуть тільки ваш гаманець від грошей.

Про це в Instagram розповіла лікарка Анастасія Коваль.

Лікувати можна лише медикаментами?

"В період вірусних інфекцій людям чомусь так кортить полікуватись противірусними: пігулочками, сиропчиками, суспензіями, капсулами…Крім лікування треба ще для профілактики пропити собі, а також
дітям, батьками, сусіду Колі і котику. .Адже лікування/профілактика можливі лише з медикаментами. Ні!" - обурюється лікарка.

Як правильно лікувати вірусні захворювання

Вірусні захворювання лікують лише симптоматично. А противірусні - це препарати без доведеної ефективності.

"Маю наголосити, що є противірусні, які працюють. Але це конкретний препарат на конкретний вірус. Іншого не створено", - вважає терапевт.

Як лікуватися при будь-якому ГРЗ:

  • Провітрюй приміщення
  • Зволожуй повітря
  • Багато пий рідини

Якщо не хочете захворіти:

  • Якісно харчуйтесь
  • Багато пийте
  • Добре спіть
  • Мало нервуйте
  • Будьте фізично активними

Раніше ми писали, як вилікувати ГРВІ і не залишити купу грошей в аптеці.

Також читайте, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.

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