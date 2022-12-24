Ці ліки важливо мати вдома на випадок блекауту: список необхідних препаратів

Що потрібно мати у домашній аптечці

"Ще раз прошу усіх підготувати мінімальну аптечку. Лікар може призначити вам лікування і по вайберу, але добре, щоб препарати у вас були вдома. Бо бігати по аптеках, коли немає світла, ще той квест", - пояснює медик.

Жиравецький радить тим, хто приймає ліки на постійній основі, закупити необхідні препарати хоча б на місяць вперед. Також ділиться списком фармацевтичних засобів, які можуть знадобитись кожному українцю при застудах, отруєннях чи інших поширених хворобах.

Перелік необхідних ліків:

Нестероїдні протизапальні - нурофен (ібупрофен), парацетамол, німесил на вибір.

Антибіотик широкого спектра дії - найкраще мати азитроміцин, він найбільш універсальний. А також левоміцетин, ніфуроксазид.

Препарати від блювоти - метоклопрамід, церукал, мотиліум в таблетках, але можна мати хоча б одну ампулу церукалу і шприц 2 мл.

Від діареї - іммодіум кілька капсул.

Отіпакс краплі для вух для дітей при отитах.

Для тих пацієнтів, у кого є сильні алергічні реакції, слід мати дексаметазон в ампулах.

"Розумію, що ліків можна порекомендувати багато, але це основне, що краще мати при собі вдома чи коли їдете в дорогу", - додає Жиравецький.

Нагадуємо, що антибіотики в Україні продають тільки по рецепту. Тому варто завчасно обговорити із сімейним лікарем про можливість придбати ці препарати на майбутнє. Наприклад, якщо знаєте, що ці ліки часто призначають вам чи комусь із членів сім'ї.

Також важливо завчасно дізнатись перелік аптек у вашому мікрорайоні, які працюють навіть під час вимкнення електроенергії. Найчастіше такі розташовані у приміщенні лікарень або зовсім поряд.