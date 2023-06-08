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Ці ліки потрібно обов'язково брати в подорожі: перелік, який врятує здоров'я

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Україна, Четвер 08 червня 2023 07:23
Ці ліки потрібно обов'язково брати в подорожі: перелік, який врятує здоров'я Які ліки треба мати в дорозі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Лілія Сарахман

Їдучи або ще збираючись у подорож, ви не можете передбачити все, що станеться. Тому варто заздалегідь підготуватися до різних несподіванок, у тому числі й зі здоров'ям.

Сімейний лікар Лілія Сарахман розповіла на своїй сторінці в Instagram, які ліки треба обов'язково мати у своїй аптечці.

Зберігайте корисний перелік

Пристрої та матеріали:

  • термометр (краще безконтактний або електронний);
  • тонометр (для вимірювання артеріального тиску), особливо для людей похилого віку;
  • бинт, вата, лейкопластир;
  • антисептик для рук.

Препарати:

  • знеболювальні/жарознижувальні (дітям тільки на основі парацетамолу або ібупрофену);
  • сольовий розчин для носа;
  • гіпертонічний сольовий розчин;
  • судинозвужувальні краплі за віком.

Приклади засобів

  • Антисептики для ран: хлоргексидин (можна з 2 місяців), мірамістин, октенісепт.
  • Антигістамінні від алергії на основі левоцитиризину.
  • Антибактеріальна мазь: банеоцин, бактробан.
  • Мазь на основі цинку від ран, укусів: цикапласт, цикакрем.
  • Для полегшення наслідків опіку лікар радить брати Пантенол, але лише на 5 день опіку.
  • Оральні регідратаційні розчини для запобігання зневоднення - Humana Електроліт, БіоГая ОРС.
  • Очні краплі з антибіотиком - тобрекс, ципрофарм, флоксал.
  • Спазмолітик лише для дорослих - дротаверин.

Не забудьте також сонцезахисний крем з SPF понад 30 та репеленти. На основі ДЕТА 30%, можна дітям з 2 міс, або на основі пікаридину (з 2 років).

Крім того, якщо певні ліки ви приймаєте на постійній основі, обов'язково покладіть їх до своєї аптечки.

До речі, раніше ми писали, що повинне завжди лежати в дитячій аптечці.

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