Ці ліки потрібно обов'язково брати в подорожі: перелік, який врятує здоров'я
Які ліки треба мати в дорозі (фото: Freepik)
Їдучи або ще збираючись у подорож, ви не можете передбачити все, що станеться. Тому варто заздалегідь підготуватися до різних несподіванок, у тому числі й зі здоров'ям.
Сімейний лікар Лілія Сарахман розповіла на своїй сторінці в Instagram, які ліки треба обов'язково мати у своїй аптечці.
Зберігайте корисний перелік
Пристрої та матеріали:
- термометр (краще безконтактний або електронний);
- тонометр (для вимірювання артеріального тиску), особливо для людей похилого віку;
- бинт, вата, лейкопластир;
- антисептик для рук.
Препарати:
- знеболювальні/жарознижувальні (дітям тільки на основі парацетамолу або ібупрофену);
- сольовий розчин для носа;
- гіпертонічний сольовий розчин;
- судинозвужувальні краплі за віком.
Приклади засобів
- Антисептики для ран: хлоргексидин (можна з 2 місяців), мірамістин, октенісепт.
- Антигістамінні від алергії на основі левоцитиризину.
- Антибактеріальна мазь: банеоцин, бактробан.
- Мазь на основі цинку від ран, укусів: цикапласт, цикакрем.
- Для полегшення наслідків опіку лікар радить брати Пантенол, але лише на 5 день опіку.
- Оральні регідратаційні розчини для запобігання зневоднення - Humana Електроліт, БіоГая ОРС.
- Очні краплі з антибіотиком - тобрекс, ципрофарм, флоксал.
- Спазмолітик лише для дорослих - дротаверин.
Не забудьте також сонцезахисний крем з SPF понад 30 та репеленти. На основі ДЕТА 30%, можна дітям з 2 міс, або на основі пікаридину (з 2 років).
Крім того, якщо певні ліки ви приймаєте на постійній основі, обов'язково покладіть їх до своєї аптечки.
До речі, раніше ми писали, що повинне завжди лежати в дитячій аптечці.
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