Ці ліки потрібно обов'язково брати в подорожі: перелік, який врятує здоров'я

Їдучи або ще збираючись у подорож, ви не можете передбачити все, що станеться. Тому варто заздалегідь підготуватися до різних несподіванок, у тому числі й зі здоров'ям.

Сімейний лікар Лілія Сарахман розповіла на своїй сторінці в Instagram , які ліки треба обов'язково мати у своїй аптечці.

Не забудьте також сонцезахисний крем з SPF понад 30 та репеленти. На основі ДЕТА 30%, можна дітям з 2 міс, або на основі пікаридину (з 2 років). Крім того, якщо певні ліки ви приймаєте на постійній основі, обов'язково покладіть їх до своєї аптечки.

До речі, раніше ми писали, що повинне завжди лежати в дитячій аптечці.

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