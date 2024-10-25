Ці ліки не можна приймати на ніч. Вони не дадуть жодного ефекту

Які ліки не можна приймати перед сном?

Ліки, які впливають на сон, можуть бути рецептурними або безрецептурними. Ось кілька поширених винуватців.

Антидепресанти

Антидепресанти зазвичай призначають для лікування депресії або тривоги, і вони мають різні побічні ефекти, навіть у межах одного класу препаратів. Наприклад, серед селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) флуоксетин (Прозак) може бути стимулюючим і завадить заснути.

Бета-блокатори

Бета-блокатори, такі як метопролол (Lopressor, Toprol XL) і атенолол (Tenormin), використовуються в основному для лікування високого кров'яного тиску або нерегулярного серцебиття. Одним із побічних ефектів є те, що ліки можуть знизити природний рівень мелатоніну в організмі, гормону, який допомагає регулювати ваш цикл сну та неспання. Якщо бета-блокатори пригнічують мелатонін, у вас можуть виникнути проблеми з падінням або засинанням вночі.

Деконгестанти

Протинабрякові засоби, такі як фенілефрин або псевдоефедрин, допомагають зменшити набряклі мембрани в носових проходах, дозволяючи більше повітря проходити через них.

Обидва препарати можуть бути стимулюючими. Вони можуть підвищити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень і можуть викликати безсоння у деяких людей. Їх не радять вживати людям із проблемами серця, інсультом або високим кров’яним тиском.

Діуретики

Такі як фуросемід (лазикс), торасемід (демадекс) і гідрохлортіазид зменшують кількість натрію та води в організмі. Їх призначають для лікування високого кров’яного тиску, захворювань нирок, захворювань печінки та затримки рідини, спричиненої серцевою недостатністю. Діуретики не впливають на сон безпосередньо, але вони можуть перервати сон, якщо змусять вас піти в туалет протягом ночі.

Ліки від діабету

Похідні сульфонілсечовини, меглітиніди, гіпоглікемічні препарати, гормони Загальні назви: гліпізид (глюкотрол), глімепірид (амарил), репаглінід (прандін), натеглінід (старлікс), інсулін.

Люди з діабетом, які приймають інсулін або певні пероральні препарати, що знижують рівень глюкози в крові, можуть відчувати нічну гіпоглікемію, коли рівень глюкози в крові вночі падає нижче 70 мг/дл. Низький рівень цукру в крові може викликати неспокійний і дратівливий сон, а також такі симптоми, як нічна пітливість, тремтіння, зміни дихання, кошмари та прискорене серцебиття.

Стероїдні препарати

Пероральні стероїди, такі як преднізон, використовуються для зменшення запалення всередині організму. Преднізон стимулює вироблення гормону стресу кортизолу та імітує те, що стрес робить з організмом, тобто порушує цикл сну. Зазвичай стероїди приймають короткочасно, але деякі хронічні захворювання можуть вимагати більш тривалої терапії.

Препарати від деменції

Донепезил (Aricept), галантамін (Razadyne), ривастигмін (Exelon).

У людей із деменцією та тих, у кого спостерігаються зміни пам’яті, цикли сну часто порушуються. Щоб додати до цього, ліки, які використовуються для лікування цих станів, часто мають ефект "пробудження", призначений для покращення пильності. Побічні ефекти цих ліків, такі як біль, м’язові судоми, підвищення артеріального тиску, збудження та відсутність апетиту (що може спричинити низький рівень цукру в крові), також можуть порушити сон..

Ліки від астми

Їх зазвичай називають "рятівними" ліками або інгаляторами для швидкого полегшення симптомів Загальні назви: пірбутерол (Maxair Autohaler), альбутерол (Proventil HFA, ProAir і Ventolin HFA), левалбутерол (Xopenex).

Дані показують, що лише від 1 до 3,1% користувачів цих ліків відчувають справжнє безсоння. Однак інші побічні ефекти, такі як збудливість, головний біль, серцебиття та тремтіння, можуть бути більшими винуватцями проблем зі сном, які можуть спричинити ці ліки, особливо при частому застосуванні.

Знеболюючі препарати

Мова про опіоїдні болезаспокійливі. Це фентаніл (Duragesic), морфін (Avinza), гідрокодон (Norco), оксикодон (OxyContin), оксиморфон (Opana) і трамадол (Ultram).

Біль може ускладнювати засинання. У деяких людей опіоїдні знеболюючі препарати, які іноді призначають для лікування середнього чи сильного болю після операції, чи травми, можуть сприяти проблемам зі сном, спричиняючи зміну циклів сну та навіть апное, коли дихання зупиняється та поновлюється протягом усього циклу сну.