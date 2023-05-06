Ці ліки не можна поєднувати з алкоголем, щоб не погіршити здоров'я: запам'ятайте список!

Ліки проти кашлю та застуди

Якщо застосовувати їх в один проміжок часу з алкоголем, то збільшується ризик передозування та рівень токсичності для мозку та інших органів. До того ж часто ліки проти застуди часто складаються із седативних, болезаспокійливих, антигістамінних засобів. Їхнє поєднання з алкоголем може негативно подіяти на нервову систему.

Знеболювальні

Більшість сильних знеболювальних містять певні інгредієнти опіоїдного типу. Поєднання алкоголю з цими ліками може призвести до пригніченого дихання. У результаті цього побічного ефекту дихання може взагалі припинитися.

Крім того, поєднання знеболювального з алкоголем підвищує токсичність обох засобів і негативно впливає на роботу печінки та мозку.

Уважно перевіряйте, з чим лікарський засіб сумісний, а з чим - ні (фото: Freepik)

Ліки проти діабету та холестерину

Якщо приймати ці ліки разом з алкоголем, підвищується ймовірність захворювання печінки, адже лікарські засоби проти цих хвороб часто мають негативний вплив на головний фільтр в організмі людини.

Антибіотики та протигрибкові засоби

Часто антибіотики пацієнти призначають собі самостійно як метод самолікування. Однак така методика може не включати всі ризики. Наприклад, антибіотики не можна поєднувати з алкоголем, тому що підвищується ризик пошкодження печінки.

А протигрибкові препарати в поєднанні з алкоголем можуть викликати почервоніння, нудоту та блювоту. Проте небезпечнішими симптомами є розширення кровоносних судин, низький кров'яний тиск і прискорене серцебиття.

Поєднання ліків з алкоголем часто призводить до отруєння організму (фото: Freepik)

Ліки для психічного здоров'я

Подібні препарати сильно впливають на майже всі системи організму, тому поєднання з алкоголем може підсилити токсичну дію. Крім того, спиртні напої знижують ефективність ліків для психічного здоров'я.

До того ж лікарі застерігають, що комбінація може посилити симптоми психічного захворювання та тим самим нівелювати результати лікування.

Бензодіазепіни

Їх зазвичай призначають для пригнічення тривожного стану в пацієнта. Як відомо, на багатьох алкоголь може діяти схожим чином: людина розслабляється та заспокоюється. Однак поєднання ліків з алкоголем можуть подіяти на нервову систему подвійно та викликати сонливість, пригнічення дихання, втрату свідомості та небезпечну абстиненцію.