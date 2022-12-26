Ці лікарські трави миттєво приберуть лупу з волосся

Які трави допоможуть

Евкаліпт

Він є дуже сильним протигрибковим засобом. Евкаліпт містить антибактеріальні властивості.

Застосування евкаліпта допоможе позбутися від занадто великої кількості жиру на волоссі, інфекційних захворювань, прискорить ріст волосся, а ще допоможе уникнути сухості, ламкості та лупи.

Звіробій

Маючи антибактеріальну функцію, звіробій прискорює відновлення всіх пошкоджених тканин волосся. Для найкращого ефекту його варто використовувати комплексно: приймати внутрішньо як вітаміни або настоянки та втирати на ті ділянки, де це необхідно.

Зі звіробою також можна зробити ополіскувач для волосся. Просто проваріть його десять хвилин у воді, і потім використовуйте її для волосся.

Квіти звіробою (фото: uk.wikipedia.org)

Лист берези

Він містить дубильні речовини, які утворюють захисну плівку на ранках і тим самим прискорюють заживлення. Відвар березового листя зміцнює коріння волосся, стимулює їх зростання, усуває свербіж і лупа при себореї, покращує зовнішній вигляд і загальний стан локонів.



Шишки хмелю

Насамперед шишки хмелю наділені сильним приємним ароматом. Проте ця рослина поєднує в собі багато користі. Шишки хмелю корисні для зміцнення волосся і скорочення його випадіння.

Вони допомагають боротися з лупою, захищають фолікули ламкості та протидіють появі посічених кінчиків, надають волоссю об'єм, пружність і блиск.

Коріння

Корінь лопуха та корінь аїру допомагають зміцнити саме волосяне коріння, як би очевидно це не звучало.

Коріння лопуха (фото: etnosoft.com.ua)

Рецепт ополіскувача для волосся

У рівних пропорціях змішайте хміль, корінь аїру та лопуха, а також небагато ромашки. Проваріть суміш десять хвилин у гарячій воді. Користуватися відваром можна протягом двох-трьох днів.

Коли трави віддадуть свої властивості, процідіть відвар і ополіскуйте після миття. Важлива деталь: після використання такого природного ополіскувача волосся не можна сушити феном, адже весь ефект зійде нанівець.