Ці лікарські рослини легко вирощувати у домашніх умовах: прості правила
Деякі лікарські рослини, які використовують у народній медицині або вживають з профілактичними цілями, а також широко застосовують у кулінарії, можна без зусиль виростити в домашніх умовах просто на підвіконні.
Нехитрі особливості догляду за такими корисними травами описані в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Як вирощувати лікарські рослини вдома
Базилік вважається вкрай невибагливою, і при цьому корисною рослиною. На землях України його широко використовували за старих часів з ритуальними значеннями на особливі свята: наприклад, на Маковея, Івана Купала, Медовий Спас, Трійцю, на свято Богоявлення та на Зелені свята.
Що ж до вирощування рослини в домашніх умовах, то робити це можна так:
- насіння засипають у широку ємність,
- потім потрібно накрити їх ґрунтом і полити,
- після цього - укрити плівкою.
Рекомендують провітрювати таку розсаду щодня, доки паростки не випрямляться. Після появи справжнього листя потрібно розсаджувати.
Багаторічна трав'яниста рослина сімейства глухокропивих з коротким кореневищем материнка допомагає при застудних захворюваннях, діє як антисептик. А у кулінарії використовується під назвою орегано. Крім того, часто материнку використовують як інсектицид для боротьби з домашніми паразитами (клопами, блохами, міллю).
Ось що потрібно знати про вирощування:
- кущ розмножують розподілом, розрізаючи на частини так, щоб було кілька здорових бруньок,
- їм потрібні горщики ємністю щонайменше 3 літрів.
Лаванда, рід рослин сімейства глухокропивих, вважається розслаблюючою та заспокійливою. А ще з квіток лаванди отримують цінну лавандову олію, яка використовується в парфумерії та медицині. Деякі види лаванди вирощують як декоративні. Вирощувати в домашніх умовах можна так:
- зверніть увагу, що в приміщенні живе тільки дрібнолиста лаванда,
- рослину розмножують живцями в горщики на 3 літри,
- лаванда вимагає світла не менше 12 годин та температуру 20-23 градусів за Цельсієм.
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