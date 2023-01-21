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Ці лікарські рослини легко вирощувати у домашніх умовах: прості правила

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Субота 21 січня 2023 07:39
Ці лікарські рослини легко вирощувати у домашніх умовах: прості правила Фото: як вдома вирощувати лікарські рослини (Jjvaca/uk.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Деякі лікарські рослини, які використовують у народній медицині або вживають з профілактичними цілями, а також широко застосовують у кулінарії, можна без зусиль виростити в домашніх умовах просто на підвіконні.

Нехитрі особливості догляду за такими корисними травами описані в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Як вирощувати лікарські рослини вдома

Базилік вважається вкрай невибагливою, і при цьому корисною рослиною. На землях України його широко використовували за старих часів з ритуальними значеннями на особливі свята: наприклад, на Маковея, Івана Купала, Медовий Спас, Трійцю, на свято Богоявлення та на Зелені свята.

Що ж до вирощування рослини в домашніх умовах, то робити це можна так:

  • насіння засипають у широку ємність,
  • потім потрібно накрити їх ґрунтом і полити,
  • після цього - укрити плівкою.

Рекомендують провітрювати таку розсаду щодня, доки паростки не випрямляться. Після появи справжнього листя потрібно розсаджувати.

Багаторічна трав'яниста рослина сімейства глухокропивих з коротким кореневищем материнка допомагає при застудних захворюваннях, діє як антисептик. А у кулінарії використовується під назвою орегано. Крім того, часто материнку використовують як інсектицид для боротьби з домашніми паразитами (клопами, блохами, міллю).

Ось що потрібно знати про вирощування:

  • кущ розмножують розподілом, розрізаючи на частини так, щоб було кілька здорових бруньок,
  • їм потрібні горщики ємністю щонайменше 3 літрів.

Лаванда, рід рослин сімейства глухокропивих, вважається розслаблюючою та заспокійливою. А ще з квіток лаванди отримують цінну лавандову олію, яка використовується в парфумерії та медицині. Деякі види лаванди вирощують як декоративні. Вирощувати в домашніх умовах можна так:

  • зверніть увагу, що в приміщенні живе тільки дрібнолиста лаванда,
  • рослину розмножують живцями в горщики на 3 літри,
  • лаванда вимагає світла не менше 12 годин та температуру 20-23 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар для кімнатних квітів на лютий 2023 року із зазначенням вдалих та невдалих днів.

А також перед цим писали, як із молока приготувати добриво для кімнатних рослин та розсади.

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