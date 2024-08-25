Ці корисні та дешеві продукти допомагають схуднути та знижують хвороби серця

Правильне харчування є важливою складовою здоров'я та гарного самопочуття. Деякі продукти можуть допомогти схуднути та навіть знизити ризик серцевих захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Online lbrary.
Американські дослідники визначили два важливих продукти, які можуть бути секретом ефективного схуднення. Різноманітність харчових продуктів, таких як горіхи, курятина та свинина позитивно впливає на здоров'я. А це своєю чергою клітковина і білок.
Професор Манабу Т. Накамура, провідний дослідник Університету Іллінойсу, розповів, що різноманітність харчування є ключовими для людей, які сидять на дієті.
Дослідницький проект тривав цілий рік, в ньому приймало участь 22 людини, які відвідували навчальні сесії та використовували дані для прийняття обґрунтованих рішень щодо свого шляху до схуднення.
Наприкінці 365 днів було виявлено, що 41% учасників скинули понад 5% своєї маси тіла, успіх пояснюється збільшенням споживання клітковини та білка.
У багатьох випадках, як повідомляється, це передбачало збільшення споживання клітковини приблизно до 20 г і споживання білка до 80 г на день.
Експерт зазначив, що для ефективності дієт та схуднення необхідно збільшити споживання білка та клітковини з одночасним зменшенням калорій.
Фрукти, такі як авокадо, банан і ківі, є чудовим джерелом клітковини. Однак, її також можна отримати з круп, макаронних виробів насінні та інших продуктів.
Вживання таких продуктів не тільки допомагає схуднути, але навіть може знизити ризик інсульту, діабету другого типу та серцевих захворювань.
Водночас білок, який міститься в нежирному м’ясі, рибі, яйцях і сирі, також є ключовим фактором збалансованого харчування. Це також корисно для кісток та навіть можна знизити кров’яний тиск.
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