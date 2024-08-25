Ці корисні та дешеві продукти допомагають схуднути та знижують хвороби серця

Що показало дослідження

Американські дослідники визначили два важливих продукти, які можуть бути секретом ефективного схуднення. Різноманітність харчових продуктів, таких як горіхи, курятина та свинина позитивно впливає на здоров'я. А це своєю чергою клітковина і білок.

Професор Манабу Т. Накамура, провідний дослідник Університету Іллінойсу, розповів, що різноманітність харчування є ключовими для людей, які сидять на дієті.

Дослідницький проект тривав цілий рік, в ньому приймало участь 22 людини, які відвідували навчальні сесії та використовували дані для прийняття обґрунтованих рішень щодо свого шляху до схуднення.

Наприкінці 365 днів було виявлено, що 41% учасників скинули понад 5% своєї маси тіла, успіх пояснюється збільшенням споживання клітковини та білка.

У багатьох випадках, як повідомляється, це передбачало збільшення споживання клітковини приблизно до 20 г і споживання білка до 80 г на день.

Експерт зазначив, що для ефективності дієт та схуднення необхідно збільшити споживання білка та клітковини з одночасним зменшенням калорій.

Корисні продукти

Фрукти, такі як авокадо, банан і ківі, є чудовим джерелом клітковини. Однак, її також можна отримати з круп, макаронних виробів насінні та інших продуктів.

Вживання таких продуктів не тільки допомагає схуднути, але навіть може знизити ризик інсульту, діабету другого типу та серцевих захворювань.

Водночас білок, який міститься в нежирному м’ясі, рибі, яйцях і сирі, також є ключовим фактором збалансованого харчування. Це також корисно для кісток та навіть можна знизити кров’яний тиск.

Існують деякі поради, які допоможуть контролювати раціон для покращення роботи серця: