Ці контрацептиви можуть викликати інфаркт чи інсульт: нове дослідження
Контрацепція при статевих стосунках дуже важлива. Велике нове дослідження виявило підвищений ризик при застосуванні деяких таблеток проти вагітності, внутрішньоматкових спіралей, імплантатів, ін’єкцій, пластирів і кілець.
Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на WalesOnline.
Що показало дослідження про контрацепцію?
Нове дослідження, проведене в Данії, виявило, що деякі види протизаплідних таблеток можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком серцевого нападу у жінок.
Наукова робота, яка охопила понад два мільйони жінок, показало, що деякі з них, які приймали комбіновані протизаплідні таблетки з високим вмістом гормонів, мали втричі вищий ризик серцевого нападу, ніж ті, хто не приймав жодних гормональних протизаплідних засобів.
Вчені також виявили, що ризик серцевого нападу був підвищений у жінок, які приймали протизаплідні таблетки, що містять дроспіренон, один із видів прогестину. Цей ризик був найвищим у жінок, які приймали таблетки з високою дозою дроспіренону.
Важливо зазначити, що це дослідження не доводить, що протизаплідні таблетки спричиняють серцеві напади. Воно лише показує зв'язок між ними. Проте, результати є важливими та мають бути враховані жінками та їхніми лікарями під час вибору методу контрацепції.
Автори зазначають, що абсолютний ризик серцевого нападу у жінок, які приймають протизаплідні таблетки, залишається низьким.
Проте, вони рекомендують жінкам, які мають фактори ризику серцево-судинних захворювань, такі як куріння, ожиріння або високий кров'яний тиск, обговорити зі своїм лікарем інші методи контрацепції.
"Жінки повинні бути поінформовані про потенційні ризики, пов'язані з різними видами протизаплідних таблеток. Важливо, щоб вони обговорили ці ризики зі своїм лікарем, щоб прийняти обґрунтоване рішення щодо вибору методу контрацепції", - розповіла лікар Клер Джонас.
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