Ці хронічні хвороби "допомагають" підчепити метапневмовірус: перевірте себе

Що відомо про метапневмовірус

Метапневмовірус (HMPV) вперше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Він поширений на всіх континентах.

Для метапневмовірусу характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни.

Інфекція здебільшого перебігає легко, але інфікування у літньому віці, на тлі супутньої патології, призводить до збільшення тяжкості захворювання. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

Хоча HMPV може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять: новонароджені; діти до 5 років та люди старше 65 років.

Вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною (повітряно-краплинним шляхом).

Основні симптоми

При такій інфекції виникає нежить, кашель або лихоманка. Захворювання нижніх дихальних шляхів, які можуть спричинятися HMPV: бронхіоліт, пневмонія і загострення астми.

У більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду. У порівнянні з грипом, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

Які хвороби сприяють зараженню

HMPV

Аронічне обструктивне захворювання легень, емфізема легень