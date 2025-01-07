Ці хронічні хвороби "допомагають" підчепити метапневмовірус: перевірте себе

В Україні вже зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом, який масово поширюється у світі. Деякі хронічні захворювання можуть лише сприяти тому, що людина швидко підчепить вірус.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми захворювання та коли потрібно звертатись до лікаря.
Метапневмовірус (HMPV) вперше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Він поширений на всіх континентах.
Для метапневмовірусу характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни.
Інфекція здебільшого перебігає легко, але інфікування у літньому віці, на тлі супутньої патології, призводить до збільшення тяжкості захворювання. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.
Хоча HMPV може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять: новонароджені; діти до 5 років та люди старше 65 років.
Вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною (повітряно-краплинним шляхом).
При такій інфекції виникає нежить, кашель або лихоманка. Захворювання нижніх дихальних шляхів, які можуть спричинятися HMPV: бронхіоліт, пневмонія і загострення астми.
У більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду. У порівнянні з грипом, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.
HMPV
Аронічне обструктивне захворювання легень, емфізема легень
Раніше ми повідомляли, чи є вакцина проти метапневмовірусу.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти American Lung Association та Центр громадського здоров'я МОЗ України.