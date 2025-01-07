Ці хронічні хвороби "допомагають" підчепити метапневмовірус: перевірте себе

В Україні вже зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом , який масово поширюється у світі. Деякі хронічні захворювання можуть лише сприяти тому, що людина швидко підчепить вірус.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми захворювання та коли потрібно звертатись до лікаря.

Що відомо про метапневмовірус

Метапневмовірус (HMPV) вперше виявлений та описаний у 2001 році в Нідерландах. Він поширений на всіх континентах.

Для метапневмовірусу характерна сезонність, як і для інших вірусів респіраторної групи. Однак циркуляція HMPV починається переважно взимку і триває до весни.

Інфекція здебільшого перебігає легко, але інфікування у літньому віці, на тлі супутньої патології, призводить до збільшення тяжкості захворювання. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

Хоча HMPV може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять: новонароджені; діти до 5 років та люди старше 65 років.

Вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною (повітряно-краплинним шляхом).

Основні симптоми

При такій інфекції виникає нежить, кашель або лихоманка. Захворювання нижніх дихальних шляхів, які можуть спричинятися HMPV: бронхіоліт, пневмонія і загострення астми.

У більшості випадків симптоми метапневмовірусу схожі на застуду. У порівнянні з грипом, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

Які хвороби сприяють зараженню

HMPV найчастіше передається від людини до людини під час тісного контакту з кимось, хто інфікований через виділення під час кашлю та чхання або торкання предметів, таких як іграшки чи дверні ручки, на яких є вірус.

А стма, х ронічне обструктивне захворювання легень, емфізема легень або будь-яке інше захворювання легенів в анамнезі можуть підвищувати ймовірність захворіти на цю хворобу. Варто також бути обережними людям з ослабленою імунною системою, включаючи пацієнтів, які проходять хімієтерапію або після трансплантації органів.

Коли звернутися до лікаря

Більшості людей із легкими симптомами hMPV не потрібно звертатися до лікаря, оскільки хвороба має зникнути сама по собі, і достатньо підтримувального лікування симптомів у домашніх умовах.

Однак, якщо стан погіршується і у вас з’являється задишка, сильний кашель або хрипи, то слід звернутися до лікаря.

Щоб діагностувати інфекцію, лікар може призначити лабораторні тести, щоб підтвердити тип вірусу, який спричинив захворювання.