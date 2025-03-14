Ці джинси стануть хітом весни 2025: стилістка назвала найгарячіші тренди

Джинси slouchy

Цей тип джинсів характеризується вільним, розслабленим кроєм, що створює ефект "недбалого" образу. Більшість моделей мають високу талію, що підкреслює лінію стегон і робить фігуру більш пропорційною.

"Широкі джинси до підлоги залишаються актуальними. Мені подобається, як такі джинси поєднуються з більш вишуканим акуратним взуттям на зручних підборах і блузами або сорочками. Це створює необхідний баланс стильових напрямків", - підкреслила стилістка.



Модні джинси на весну 2025 (скриншот)

Джинси кльош

Джинси кльош - це фасон, який з'явився в 1970-х роках, в епоху хіпі та диско, і швидко став символом того часу. Суть цього фасону - розширення штанин від коліна донизу, що надає силуету динамічності та свободи.

"Кльош - це те, чого серед асортименту джинсів стане більше. Ця форма добре працює на оптичне подовження", - вважає стилістка.



Модні джинси на весну 2025 (скриншот)

Джинси "підкови" або "бочки"

Це досить об'ємна модель джинсів, які мають характерну форму, що розширюється від стегон до низу і нагадує вигин підкови. Вони створюють ефект об'ємних стегон і звужуються в ділянці кісточок, що має дуже оригінальний вигляд.

Часто такі штани з деніму мають високу посадку, що надає образу елегантності. Крім того, завдяки своїй "підковоподібній" формі ці джинси підкреслюють талію, не обмежуючи рухів.



Модні джинси на весну 2025 (скриншот)

Білі та молочні джинси

У 2025 році в тренді білі джинси. Цей колір став найпопулярнішим, відсунувши класичні сині та чорні відтінки. Білі джинси підійдуть для найрізноманітніших стилів і легко комбінуються з одягом будь-яких кольорів і фасонів, що робить їх універсальними. Їх можна носити як із casual-образами, так і з більш елегантними ансамблями.

"Такі джинси можна міксувати просто з усім", - підкреслила стилістка.



Модні джинси на весну 2025 (скриншот)

Джинсові сорочки

У весняний і літній гардероб також можна додати джинсову сорочку. Така річ ідеально поєднується з джинсами (в тому ж стилі або на контрасті), створюючи бездоганний кежуал-образ. Також її можна носити з класичними штанами або шортами в теплі місяці.



Модні джинсові сорочки на весну 2025 (скриншот)

"Головне, щоб така сорочка була щільною, щоб додати в образи лінійність і геометрію", - підсумувала стилістка.

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