Ці два види м'яса можуть підвищувати ризик інсульту

Які продукти збільшують ризик інсульту

Йдеться про перероблене та червоне м'ясо. До переробленого м'яса належать такі продукти, як сосиски, бекон і шинка, а до червоного м'яса належать яловичина та свинина.

Дослідження, опубліковане в European Heart Journal також повідомляє про цей ризик. У ході експерименту, в якому взяли участь понад 400 тисяч учасників із дев'яти країн, було виявлено продукти, пов'язані з ризиком як ішемічного, так і геморагічного інсульту.

З'ясувалося, що лише 50 грамів червоного та обробленого м'яса на день були пов'язані з підвищенням ризику ішемічного інсульту на 14%.

Як убезпечити себе від інсульту

Однак доктор Кассам зазначила, що це лише одне дослідження, і його результати необхідно підтвердити, перш ніж можна буде зробити якийсь висновок.

"Незважаючи на те, що в цій галузі необхідні додаткові дослідження, червоне та перероблене м'ясо пов'язане з низкою проблем зі здоров'ям, від раку до серцевих захворювань. Для цих нездорових продуктів та напоїв справді не існує безпечної дози", - сказала медик.

За її словами, якщо ви збираєтеся їсти червоне та перероблене м'ясо, зведіть його кількість до мінімуму та переконайтеся, що ви їсте його з великою кількістю фруктів та овочів.

Щоб звести ризик інсульту до мінімуму, лікар рекомендував замінити це м'ясо корисними фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, бобами, горіхами та насінням.