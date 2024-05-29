Ці два продукти з супермаркету призводять до смертельної хвороби

Які продукти з супермаркету призводять до раку

Алкоголь

Дієтолог Ніколь Ендрюс із США зазначила, що люди повинні уникати споживання алкоголю та обробленого м’яса, де це можливо, оскільки неодноразово доведено, що вони сприяють розвитку ракових клітин.

Ніколь є зареєстрованим дієтологом, яка спеціалізується на онкологічному харчуванні та працює з хворими на рак, щоб підтримувати їх одужання та здоров’я за допомогою дієти, фізичних вправ і зміни способу життя.

Експертка сказала, що слід уникати будь-якого алкоголю, навіть червоного вина, оскільки вживання пов’язане із шістьма різними типами раку.

"Вживання алкоголю - це не просто вбивство здоров’я вашої печінки, це також підвищує ризик раку молочної залози, порожнини рота, горла, стравоходу та товстої кишки", - пояснила вона.

За даними Австралійської ради з онкології, є переконливі докази, що вживання алкоголю, навіть у невеликих кількостях, підвищує ризик раку.

Рак - не єдина небезпека для здоров’я, яку становить алкоголь, оскільки він сприяє збільшенню ваги та ожирінню, а також пов’язаний із цирозом (рубцюванням) печінки, алкогольною залежністю, інсультом, самогубством, травмами та автомобільними аваріями.

Оброблене м'ясо

Ніколь також сказала, що слід уникати обробленого м’яса, включаючи бекон, шинку та попередньо відварені ковбаси, такі як чорізо та сосиски.

Червоне м’ясо пов’язане з підвищеним ризиком колоректального раку.

"Висока температура, яка використовується під час обробки м’яса, може призвести до утворення канцерогенних сполук, таких як поліциклічні ароматичні вуглеводні та гетероциклічні аміни, що ще більше підвищує ризик раку», – сказала вона.

Червоне м’ясо містить гемове залізо, яке під час метаболізму може утворювати шкідливі сполуки, які можуть пошкодити товсту кишку. Існують переконливі докази того, що оброблене м’ясо підвищує ризик раку кишечника.

Перероблене м’ясо може містити багато жиру та солі, тому його слід обмежити або взагалі уникати.