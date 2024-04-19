Ці два "несерйозних" симптоми сигналізують про рак. Ось що має насторожити

Які симптоми вказують на рак товстої кишки

Гастроентеролог і онколог Джеймс Клірі заявив, що втома і ненавмисна втрата ваги можуть бути ознаками хвороби, яку часто називають "тихим вбивцею". Він порадив людям проходити колоноскопію, якщо у них є ці симптоми.

Рак товстої кишки може роками не проявлятись яскравими симптомами, натомість маскуватись під несерйозні болячки.

Експерти прогнозують, що до кінця десятиліття випадки виявлення раку товстої кишки у людей віком до 50 років збільшаться вдвічі. І до того моменту він стане основною причиною смерті від раку в США.

Лікарі досі вивчають причини виникнення цього виду онкології, але часто звинувачують у цьому нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та вживання алкоголю.

Зазвичай скринінг на рак товстої кишки не рекомендують проводити людям до 45 років, але якщо у вас є вищезгадані симптоми, потрібно пройти колоноскопію.

Що таке колоноскопія

Колоноскопія - це дослідження, під час якого лікар вставляє гнучку трубку з камерою на кінці в пряму кишку. Обстеження призначене для пошуку змін товстої кишки, таких як запалення та новоутворення, які називаються поліпами, які є скупченнями клітин, що утворюються вздовж оболонки товстої кишки. Зазвичай вони нешкідливі, хоча деякі з них можуть повільно перерости в рак.

Одним із найстрашніших симптомів є виявлення крові у калі або під час витирання. Часто цю ознаку плутають із гемороєм.

Онколог Клірі зазначив, що втрата крові може призвести до залізодефіцитної анемії. Кровотеча може статися на мікроскопічному рівні, тому пацієнти можуть про це не знати.

Чим небезпечна залізодефіцитна анемія

Залізодефіцитна анемія найчастіше зустрічається у жінок із менструальним циклом і вегетаріанців, оскільки вони рідше отримують достатню кількість продуктів, багатих залізом.

Цей стан може призвести до втоми, слабкості, блідості шкіри, болю в грудях, ламкості нігтів, у людей мерзнуть руки і ноги.

Ненавмисна втрата ваги має насторожити

Ненавмисна втрата ваги є ще однією ознакою того, що вам може знадобитися колоноскопія. Це пояснюється тим, що рак товстої кишки може призвести до змін у кишківнику, наприклад до посилення діареї.

Постійна діарея означає, що організм занадто швидко перетравлює їжу, щоб засвоїти калорії або поживні речовини. Крім того, рак товстої кишки може викликати нудоту та біль у шлунку, знижуючи апетит і змушуючи людину менше їсти.

Доктор Клірі заявив, що ненавмисна втрата ваги проявляється на пізній стадії раку товстої кишки. Зазвичай, це від 2,5 до 5 кг протягом 6 місяців або року.

За словами лікарів, вузька форма калу також може бути ознакою раку товстої кишки

Нещодавнє дослідження показало, що пацієнти з мутацією KRAS, яка робить рак більш агресивним, мали вищий рівень бактерій fusobacterium, clostridium і shewanella. Ці бактерії можуть посилювати запалення та спричиняти швидший ріст пухлин.