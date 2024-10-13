Ці домашні тварини можуть заразити вас смертельною хворобою

Які тварини можуть бути небезпечними

Черепах, ігуан та жаб часто вибирають як домашніх улюбленців для дітей, оскільки з ними легко взаємодіяти та вони не потребують спеціального і складного догляду. Хоч ці домашні улюбленці можуть бути зручними, проте варто їх уникати.

Головною причиною є те, що рептилії та амфібії можуть переносити мікроби, які спричиняють захворювання людей, найпоширенішою з яких є бактерія сальмонела.

Рептилії та амфібії часто переносять сальмонелу у своїх травних трактах, хоча самі зараженню вони не піддаються. Домашні черепахи з панциром менш ніж чотири дюйми викликають багато спалахів захворювань у багатьох штатах, особливо серед маленьких дітей.

Попри федеральну заборону на продаж або розповсюдження цих крихітних черепах, продажі не зменшуються, а зафіксовані захворювання тільки продовжують відбуватися.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, нещодавній спалах сальмонельозних захворювань і госпіталізацій охопив понад 20 штатів.

Візьміть до уваги, що більші черепахи та інші дрібні домашні тварини, такі як миші чи хом’яки, а також сільськогосподарські тварини, такі як кури, також можуть переносити та поширювати бактерії.

Як бактерії передаються від домашніх тварин дітям і дорослим

Люди заражаються сальмонелою під час фізичного контакту з тваринами, їх виділеннями, їжею, а також середовищами існування, такими як клітки, резервуари, акваріуми та вода. Ризик зараження є найбільш ймовірним у дітей молодшого віку.

"Бактерії потрапляють на руки, а потім люди ненавмисно торкаються рота чи носа", - пояснює доктор Гоманн.

Хто частіше хворіє

Будь-хто може захворіти на сальмонельоз, але діти молодше 5 років, дорослі 65 років і старше, а також люди з хронічними захворюваннями піддаються більшому ризику важких захворювань і навіть госпіталізації.

"Діти дуже маленького віку не завжди дотримуються належної особистої гігієни або не розуміють правила безпеки під час поводження з цими тваринами. Літні люди та люди з хронічними захворюваннями, такими як діабет, можуть мати ослаблену імунну систему, що робить їх більш сприйнятливими до хвороб", - наголошує доктор Гоманн.

У найбільш серйозних випадках бактерії можуть потрапити в кров і звідти заразити інші місця в організмі.

Які симптоми цієї інфекції

Характерними ознаками є діарея, лихоманка та спазми в животі. Ці симптоми зазвичай з’являються протягом від шести годин до чотирьох днів після зараження і тривають приблизно від чотирьох днів до тижня.

Якщо ви зауважите такі симптоми й у вас вдома є тварина з групи ризику, то зв'яжіться зі своїм лікарем та розкажіть про ознаки проблем та яка у вас тварина є вдома.

Коли слід негайно звернутися за медичною допомогою

Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас або вашої дитини є якісь із цих серйозних симптомів:

Лихоманка

Температура вище 38,9

Діарея протягом більш як три дні, яка не покращується

Діарея з кров'янистими виділеннями

Нестримна блювота

Ознаки зневоднення, такі як відсутність частого сечовипускання, сухість у роті та горлі або відчуття запаморочення під час вставання.

Що робити, якщо у вас вже є черепаха

Якщо у вас уже є домашня черепаха чи подібна домашня тварина з високим ризиком носія сальмонельозу, переконайтеся, що всі члени сім'ї дотримуються заходів безпеки. Дітям може знадобитися часте нагадування про миття рук і безпечні ігри.

Мийте руки щонайменше 20 секунд з використанням мила та теплої води після того, як доторкнулися до домашнього улюбленця або його годували, а також після того, як прибрали територію, де він живе.

"Дорослі повинні обов’язково навчити маленьких дітей правильно мити руки", - каже доктор Гоманн.

Грайте з улюбленцем з дотриманням правил безпеки. Не цілуйте і не притискайте до себе вихованця, не їжте і не пийте поруч з ним.

Тримайте його подалі від кухні та інших місць, де ви їсте, зберігаєте або готуєте їжу.

Дотримуйтесь правил гігієни. Використовуйте засоби для гігієни, які призначені лише для вашого вихованця.

Завжди чистіть клітки, акваріуми та інші предмети домашніх тварин на вулиці.

Уникайте використання кухонної або ванної мийки, оскільки це може збільшити ризик поширення мікробів на їжу та вашу шкіру.

"Але, мабуть, найкраща порада щодо безпеки - це просто уникати цих тварин як домашніх тварин - або принаймні почекати, поки ваші діти значно підростуть. Все-таки, безпечніше залишатися з собаками та котами", - радить доктор Гоманн.