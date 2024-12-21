Ці БАДи можна "призначати" собі самостійно: лікар назвала безпечні дозування

Чимало українців купують та вживають біологічно активні добавки без призначення лікаря? Чи можна так робити? Які БАДи можна призначати собі самостійно без лікаря?

На це питання відповіла в інтерв’ю РБК-Україна лікар-ендокринолог, дієтолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.

Які БАДи можна приймати без призначення лікаря

Катерина повідомила, що магній у гліцинатній формі 200-400 мг можна приймати без проблем.

Якщо збільшувати дозу, можуть виникати вже побічні ефекти, тому краще не ризикувати, зазначила вона.

"Одразу ж кажу про вітамін D: якщо починаємо приймати магній, робимо це постійно, то вітамін D буде знижуватися. Тому його рівень під час прийому магнію треба контролювати, особливо, якщо він взагалі у вас був низький", - повідомила експертка.

Толстікова не радить постійно приймати окремо вітамін D.

"Тут залежить від індивідуальності. Якщо людина має проблеми із засвоєнням вітаміну D, вона може приймати дози, які будуть підтримувати рівень", - уточнила лікар.

За її словами, пити цей вітамін усім - це неправильна стратегія, бо в когось він може бути реально в нормі, а в когось - призведе до гіпервітамінозу D, що буде впливати так само негативно.

"Що стосується інших препаратів, це вже краще під наглядом лікаря, індивідуально. Я б радила дивитися на своє харчування, якщо воно не збалансоване. Наприклад, немає вуглеводів, є білки, є порушення роботи ШКТ, порушення засвоєння. Можливо, постійно треба приймати ензими, але це знову ж таки дивитися індивідуально", - резюмувала дієтолог.

Також Толстікова зазначила, що Омега-3 приймати всім не потрібно. Бо якщо людина споживає продукти, де містяться ці жирні кислоти, цього й так достатньо.