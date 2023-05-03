Ці 5 змін у родимці вказують на розвиток раку шкіри. Як перевірити себе

Що треба знати про меланому

"Меланома - один із найнебезпечніших типів раку шкіри. Це злоякісне новоутворення, яке розвивається з пігментних клітин меланоцитів та найчастіше вражає шкіру. Проте в окремих випадках меланома може розвиватися й на слизових оболонках, під нігтями, на райдужці ока, а далі - через лімфу і кров - вражати майже всі органи. Меланома може виникати не лише там, де є родимка, але й у місцях, де її немає", - пишуть медики.

За даними Національного канцер-реєстру України, у 2020 році були зареєстровані 2422 випадки меланоми, трохи більше ніж третину випадків - 37,7 % - виявили під час профілактичних оглядів.

"Тому дуже важливо регулярно оглядати свою шкіру і своїх близьких - це допоможе вчасно виявити підозрілі зміни", - радять лікарі.

Як самостійно перевірити себе

Для діагностики у всьому світі застосовують шкалу "АВСDE".

А - (asymmetry) асиметрія - якщо візуально розділити родимку або пляму на шкірі навпіл, чи виглядають половинки однаковими? Якщо ні, то це може бути тривожною ознакою.

В - (border) межа - родимка має бути рівною та чіткою. Зубчасті чи нерівні краї родимки - привід для занепокоєння.

С - (color) колір - якщо родимка змінила забарвлення (наприклад, з'явилось почервоніння) чи вона просто має нерівний колір - це привід звернутися до лікаря.

D - (diameter) діаметр - помітили, що родимка почала збільшуватися? Або її розмір більший за горошину (5-6 мм), сконтактуйтеся з лікарем і спостерігайте за родимкою.

E - (evoluding) розвиток - приводом порадитися з лікарем також є те, що ви помітили, що родимка або пляма на шкірі змінилися впродовж останніх кількох тижнів або місяців.

Найпоширенішою ознакою меланоми є трансформація шкіри: нові родимки або зміни у старих, а також ураження шкіри, що довго не загоюються. Не нехтуйте профілактичними оглядами у свого сімейного лікаря та зверніться до нього, якщо помітили тривожні зміни.

Як розпізнати рак шкіри по родимках (фото: Facebook/МОЗ)