Ці 5 продуктів повільно руйнують ваш мозок та сприяють деменції

Нейробіолог доктор Рамон Веласкес попереджає про п’ять поширених продуктів, які можуть шкодити мозку та підвищувати ризик деменції, особливо при регулярному вживанні протягом тривалого часу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Ці продукти містять велику кількість цукру, солі та нездорових жирів, сприяють запаленню та пов’язані з 25% вищим ризиком розвитку деменції.
Смаження та гриль утворюють шкідливі сполуки (AGEs), які можуть спричиняти зміни в мозку, подібні до хвороби Альцгеймера.
Великі хижі риби, такі як меч-риба та королівська макрель, накопичують ртуть, яка пошкоджує нервову тканину.
Тривале споживання алкоголю зменшує об’єм мозку, особливо в ділянках, відповідальних за прийняття рішень.
Речовини, такі як аспартам, можуть змінювати мікрофлору кишечника та сприяти запаленню, що негативно впливає на когнітивні функції.
Доктор Веласкес рекомендує замінити ці продукти на натуральні альтернативи: цільні продукти, приготовані при низьких температурах, менші види риб, природні підсолоджувачі та обмежити споживання алкоголю. Такі зміни в раціоні, разом із достатнім сном, фізичною активністю та розумовою стимуляцією, є ключовими для зниження ризику деменції.
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