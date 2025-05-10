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Ці 5 продуктів повільно руйнують ваш мозок та сприяють деменції

Субота 10 травня 2025 16:03
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Ці 5 продуктів повільно руйнують ваш мозок та сприяють деменції Фото: Які саме продукти можуть сприяти деменції (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Нейробіолог доктор Рамон Веласкес попереджає про п’ять поширених продуктів, які можуть шкодити мозку та підвищувати ризик деменції, особливо при регулярному вживанні протягом тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Ультраперероблені продукти (UPF)

Ці продукти містять велику кількість цукру, солі та нездорових жирів, сприяють запаленню та пов’язані з 25% вищим ризиком розвитку деменції.

Продукти, приготовані при високій температурі

Смаження та гриль утворюють шкідливі сполуки (AGEs), які можуть спричиняти зміни в мозку, подібні до хвороби Альцгеймера.

Риба з високим вмістом ртуті

Великі хижі риби, такі як меч-риба та королівська макрель, накопичують ртуть, яка пошкоджує нервову тканину.

Алкоголь

Тривале споживання алкоголю зменшує об’єм мозку, особливо в ділянках, відповідальних за прийняття рішень.

Штучні підсолоджувачі

Речовини, такі як аспартам, можуть змінювати мікрофлору кишечника та сприяти запаленню, що негативно впливає на когнітивні функції.

Доктор Веласкес рекомендує замінити ці продукти на натуральні альтернативи: цільні продукти, приготовані при низьких температурах, менші види риб, природні підсолоджувачі та обмежити споживання алкоголю. Такі зміни в раціоні, разом із достатнім сном, фізичною активністю та розумовою стимуляцією, є ключовими для зниження ризику деменції.

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