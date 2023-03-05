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Ці 4 хронічні симптоми раку легко сплутати з іншими хворобами: не ігноруйте їх

Фото: деякі ознаки онкології можна переплутати з іншими захворюваннями (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Існує чотири симптоми раку, які можна віднести до іншої проблеми зі здоров'ям, і фахівці американського Каліфорнійського університету Здоров'я в Сан-Франциско (UCSF) виділяють такі ознаки, що можуть попереджати про онкологію, маскуючись під інші захворювання.

Про це повідомляє Express.

Оскільки рак може бути вражена практично будь-яка частина тіла, симптоми здатні проявлятися по-різному, при цьому медики звертають увагу, деякі ознаки онкології можна легко сплутати з іншими недугами.

Фахівці відзначають, що якщо такі тривожні "дзвіночки" стають хронічними, тобто продовжуються понад два тижні або є стійкими, до них слід ставитись серйозно.

До такого списку симптомів раку, які не можна ігнорувати, включені хронічний кашель, постійні головні болі, болі, що не припиняються, і постійна втома.

  • Кашель

"Кашель, що зберігається понад два тижні, особливо сухий кашель, може бути ознакою раку легень", - кажуть у Каліфорнійському університеті Здоров'я.

  • Головний біль

"Головний біль, який триває понад два тижні та не піддається лікуванню звичайними ліками, може бути викликаний пухлиною головного мозку", - розповідають у UCSF.

  • Болі

Медики пояснюють, що якщо вас мучить постійний біль у будь-якій ділянці тіла, яка не має чіткої причини та не піддається стандартному лікуванню, потрібно звернутися до лікарів для перевірки.

  • Втома

"Раптова та тривала зміна рівня вашої енергії, незалежно від того, скільки ви спали, може бути ознакою лейкемії або лімфоми", - повідомляють медики.

Одним із найкращих засобів проти хвороби є раннє виявлення недуги. Так, якщо ці ознаки зберігаються більше ніж два тижні, не слід їх ігнорувати - важливо звернутися до сімейного лікаря для консультації, і в разі потреби після перевірки отримати необхідний курс лікування.

Інші тривожні "дзвіночки" від вашого тіла

Лікарі також зазначають, що ранні попереджувальні ознаки можна виявити, звертаючи увагу на зміни у своєму тілі. Медики у цьому контексті діляться іншими потенційними ознаками онкології, яких слід побоюватись:

  • аномальні менструації або біль у ділянці тазу
  • зміни у звичках у ванній
  • здуття живота
  • зміни розміру грудей
  • утруднення ковтання
  • надмірні синці
  • часті лихоманки чи інфекції
  • зміни (дефекти, що з'явилися) мовлення
  • постменопаузальна кровотеча
  • біль у животі чи нудота
  • незрозуміла втрата ваги
  • незвичайні грудочки на тілі.

Медики також попереджають про зміни шкіри, які можуть спричинити занепокоєння. Зокрема, йдеться про зміну зовнішнього вигляду родимки чи родимої плями. Тут слід звертати увагу на:

  • асиметрію - одна половина родимки або цятка не схожа на іншу,
  • кордон - краї нерівні чи розмиті,
  • колір - різноманітний або неоднорідний, як чорний, так і коричневий,
  • діаметр - більше розміру гумки для олівців,
  • еволюціонує - відноситься до будь-якої родимки, яка росте, кровоточить або іншим чином змінюється з часом.

У разі виникнення побоювань щодо будь-якого з цих симптомів, фахівці закликають звертатися до лікаря для перевірки.

Раніше у Національній службі здоров'я України висловилися про виявлення раку на ранніх стадіях, і розповіли, які обстеження роблять у нашій країні безкоштовно.

А також перед цим ми писали про те, які види онкології зустрічаються набагато частіше, та як їх можна виявити.

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