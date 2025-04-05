Ці 3 продукти швидко знімуть симптоми алергії. Ви можете купити їх за копійки

Весною дуже часто проявляється сезонна алергія на цвітіння рослин. Ви можете легко і швидко полегшити симптоми алергії, такі як нежить, кашель, чхання або сльозотеча.

Які три продукти знімуть симптоми алергії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Які симптоми алергії можуть бути?

Сінна лихоманка - це основний симптом алергії, який проявляється ранньою весною і супроводжує алергіків протягом усього літа та до осені. Симптоми алергії, такі як кашель, чхання, свербіж в очах і закладеність носа, можуть бути дуже неприємними та ускладнювати життя людям з алергією на пилок дерев або трав. Хоча антигістамінні препарати та назальні спреї приносять полегшення, їх часто недостатньо.

Відомий лікар поділився цінними порадами щодо зміни способу життя, які можуть ефективно полегшити ці недуги.

Доктор Кайваан Хан пропонує сім перевірених стратегій, які допоможуть хворим на алергію пережити теплі місяці. Його рекомендації дозволять вам насолоджуватися літом, не відмовляючись від прогулянок на свіжому повітрі, від моніторингу рівня пилку до зміни дієти. Дотримуючись його порад, можна значно покращити якість свого життя в сезон алергії.

Три продукти швидко знімуть симптоми сінної лихоманки та алергії

Доктор Хан підкреслив, що свідомий вибір дієти може допомогти полегшити наслідки сінної лихоманки.

"Багата поживними речовинами дієта може допомогти зміцнити імунну систему, зменшити симптоми сінної лихоманки, зменшивши запалення та покращивши реакцію організму на алергени", - сказав фахівець.

Особливо кверцетин, який міститься в цибулі, яблуках і зелених листових овочах, має природні антигістамінні властивості, які можуть допомогти зменшити свербіж, чхання або закладеність носа. Однак вітамін С, що міститься в цих продуктах, підтримує імунні функції, а також може знизити рівень гістаміну в організмі.

Зазначимо, що ці продукти зазвичай не дорогі і їх може дозволити собі будь-хто.

Гістамін - це органічна хімічна речовина, яка виділяється білими кров’яними клітинами, коли імунна система виявляє алерген.

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