Ці 2 ранкові й вечірні ритуали телезірок миттєво покращують самопочуття: перевірте самі

"Я додав у своє життя це правило нещодавно, але воно швидко стало регулярним, і мені дуже подобається", - ділиться Галицька Діва.

Ведучий зізнається, що "давно відтягував, а тут блиснуло сонце, трішки потепліло, і одразу відчув, що вже час".



Галицька Діва (фото: Новий канал)

"Тепер щовечора я находжую 10 тисяч кроків. Просто гуляю по району, сам чи зі своїм собакою Бонді. І знаєте, відчув від цього кайф! Навіть у дощові дні виходив і йшов ті 10 тисяч. Після цього легко засинається, сон приємний і здоровий. Усім раджу!" - додає ведучий.

А от Катя Олос має зовсім інший підхід - вона налаштовується на здоровий день ще з самого ранку.



Катя Олос (фото: Новий канал)

"Щоранку на голодний шлунок я п’ю склянку гарячої води. Температура має бути приблизно як чай", - розповідає ведуча.

Вона наголошує, що "це суперкорисно", адже такий "ритуал" "стимулює обмін речовин, допомагає шлунку краще перетравлювати їжу, вимиває токсини, покращує кровообіг".

"А ще, до речі, кажуть, що заспокоює нервову систему. Бо тепло ніби сприяє розслабленню та зменшує рівень стресу", - додає Катерина.



Катя Олос (фото: Новий канал)

Нічого складного, правда? Але саме регулярність і простота - ключ до того, аби почуватися краще вже сьогодні. Один ритуал на ранок, інший - на вечір. Оберіть свій або спробуйте обидва - і подивіться, як зміниться ваше самопочуття.

Нагадаємо, що спостерігати за цим енергійним тандемом у дії можна щочетверга о 20:00 в ефірі Нового каналу в розважальному квіз-шоу "Місто і село".



Катя Олос та Галицька Діва (фото: Новий канал)