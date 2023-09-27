Ці 2 копійки продають за 175 тисяч: як виглядає монетка

Монета номіналом 2 копійки 1992 року. У чому особливість?

Рідкісну монету продає продавець з Києва. Він розмістив свій лот 26 вересня, усього за добу товар зібрав понад 1500 "спостерігачів", нумізмати стежать за торгами та обговореннями. Продавець каже, що готовий віддати монету при особистій зустрічі або ж надішле її "Новою поштою", але за умови повної передоплати.

Власник монети зазначив, що її різновид - 1ГА. Відомо, що так називають 2 копійки, випущені у дуже обмеженому тиражі. Нацбанк України викарбував близько 30 таких монет. Їхня особливість - вузький вінок на аверсі.

Цю особливість нескладно помітити, адже внаслідок зменшеного обідка навколо цифри гурт здається більш об'ємним. Такі монети карбували лише один раз, після чого пробні версії не випускалися, а тому нині подібні лоти неймовірно цінуються.

Продавець також розповів, що монета з нержавіючої сталі не піддавалася реставрації та чудово збереглася. Ставки на лот стартують зі 175 тисяч гривень. Нині "перебити" ціну ще ніхто не наважився.

Як виглядає рідкісна монета

На фото можна помітити, що єдина відмінність цінної монетки від простої - вузький вінок, який ще нумізмати називають малим.

В іншому монетка мало чим відрізняється від решти. Але той, кому пощастить знайти такий екземпляр у своєму гаманці - точно зможе вигідно його продати.