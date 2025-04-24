Ці 13 речей у вашому домі можуть спричинити висипання: перевірте просто зараз!

Деякі звичні речі у вашому домі можуть стати причиною неприємних алергічних реакцій. Дерматологи назвали предмети, які найчастіше викликають сильні висипи на шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Постіль

Дерматолог Карін Гроссман розповіла, що тканини більшості наволочок здатні утримувати вологу, жир і мертву шкіру, що створює чудове середовище для росту бактерій і грибків. Потім вони можуть перенестися на обличчя, закупорити пори та викликати акне.

Найгірше, коли люди сплять на боці, тому що більша частина обличчя контактує з подушкою. Щоб зменшити негативні наслідки, варто замінювати наволочки принаймні раз на тиждень і вибирати постіль з натуральних волокон, таких як бавовна або шовк.

Подушки на дивані

Подушки часто піддаються щоденним дотикам різних людей. Тому вони можуть сприяти появі висипань через накопичення бруду, жиру та бактерій з часом.

Уникайте спати обличчям прямо на подушці. Найкраще часто прати або навіть пилососити декоративні подушки.

Ви також можете використовувати дезінфікуючі спреї, які безпечні для тканин.

Банні рушники

Рушники у вашій ванній кімнаті є частими збудниками прищів. Повторно використані рушники, безсумнівно, накопичують схожі на бруд бактерії, жир і мертву шкіру, які можуть легко закупорити пори та призвести до появи прищів.

Також важливо ретельно висушувати рушники між кожним використанням. Рушники можуть посилити висипання або себорею, якщо вони залишаються вологими, оскільки вологість сприяє розвитку бактерій і грибків.

Використовуйте легкі рушники, які швидше сохнуть і переконайтеся, що вони розміщені в добре провітрюваному приміщенні.

Навіть чисті сухі рушники можуть викликати подразнення.

Кухонні рушники

Вони містять бактерії, які можуть легко перенестися на обличчя та призвести до появи прищів.

Головне - не витирати руки кухонними рушниками, особливо якщо ви торкнетеся обличчя незабаром після цього.

Водопровідна вода

Жорстка вода містить високий рівень кальцію та магнію, які закупорюють пори, тоді як хлор у водопровідній воді видаляє природні жири зі шкіри, що призводить до збільшення жирності та утворення прищів.

Крім того, жорстка вода може залишити залишки мінералів на волоссі та шкірі. Ви можете боротися з цим за допомогою відлущування або розглянути можливість придбання фільтра для душу, який пом’якшує воду.

Освіжувачі повітря

Освіжувачі повітря містять ароматизатори та хімічні речовини, які часто можуть подразнювати шкіру, викликаючи алергічні реакції, запалення або чутливість шкіри, що призводить до висипань.

Щоб зменшити ризик подразнення та висипань, спробуйте ефірні олії як альтернативу або продукти без ароматизаторів і використовуйте їх у помірних кількостях.

Свічки

Під час горіння деякі ароматичні свічки можуть виділяти в повітря хімічні речовини та кіптяву, що може викликати подразнення шкіри, закупорювати пори або спровокувати алергічні реакції.

Щоб мінімізувати ризик реакцій, можна вибрати свічки з натуральними ароматизаторами, запалювати свічки в добре провітрюваних приміщеннях і спробувати взагалі обмежити їх використання.

Найкраще вибирати свічки з натурального воску, наприклад, виготовлені з бджолиного воску, сої або кокоса.

Пральний порошок

Засоби для прання часто містять хімічні речовини, барвники та ароматизатори, які можуть подразнювати шкіру, що може призвести до висипань. Накопичення залишків миючого засобу на одязі, простирадлах або рушниках також може сприяти закупорці пір і подразненню.

Щоб зменшити подразнення та висипання, варто вибирати безароматичні або гіпоалергенні миючі засоби. Спробуйте м’які чи натуральні мийні засоби, уникайте пом’якшувачів тканин і ретельно полоскайте одяг.

Спортивне обладнання

Спекотне середовище тренажерного залу сприяє росту бактерій. Коли шкіра стикається з обладнанням і поверхнями тренажерного залу, це може викликати прищі.

Використання власних спортивних килимків і регулярне їх чищення може допомогти. Що стосується обладнання для тренажерного залу, візьміть з собою серветку, щоб витерти його перед використанням.

Шерсть домашніх тварин

Шерсть домашніх тварин містить бруд та бактерії, які можуть потрапити на обличчя та призвести до висипу.

Якщо ваша домашня тварина линяє, то доглядайте та неї та часто очищайте середовище.

Офісне приладдя

Намагайтеся не торкатися свого обличчя під час роботи в офісі. Офісне приладдя, як-от клавіатури, ручки та телефони, збирає бактерії, які можуть контактувати з пальцями, а потім легко переносяться на обличчя.

Кисті для макіяжу

Окрім самого макіяжу, пензлики для макіяжу можуть викликати висипання. Бактерії, олії та залишки макіяжу, які накопичуються на брудних пензликах, можуть закупорювати пори та призводити до висипань.

Мийте пензлі для тонального крему та консилера щотижня, тоді як пензлі для пудри слід чистити кожні два тижні.

Використовуйте м’який засіб для чищення пензлів і переконайтеся, що пензлі повністю висохнули, щоб запобігти появі цвілі.

Телефон

Телефони можуть викликати висипання на щоках і підборідді. Багато в чому це пов'язано з тиском телефону на шкіру.

Коли ми підносимо телефон до щоки, то шкіра може потіти, викликаючи висипання на шкірі.