Цей знеболюючий засіб не можна вживати після алкоголю: будьте обережні

За словами головного фармацевта Chemist Click Аббас Канані, найбільшу небезпеку у поєднанні з алкоголем становить парацетамол. І наслідки збільшуються саме у період новорічних свят, коли цей знеболюючий препарат вживають від головного чи іншого виду болю.

Канані спеціально не рекомендує використовувати парацетамол для лікування симптомів похмілля, таких як головний біль, запаморочення, нудота та зневоднення.

Це застереження пов’язане з потенційною взаємодією парацетамолу з алкоголем, що може збільшити ризик ураження печінки. Парацетамол, особливо у високих дозах, відомий своєю гепатотоксичністю - це основна причина печінкової недостатності.

За словам фахівця, як альтернативу при головних болях чи похміллі можна використовувати ібупрофен. Однак він зазначає, що цей вид знеболювального може підходити не всім і потрібно дуже обережно вживати його після вживання алкоголю.

"Парацетамол потенційно може взаємодіяти з алкоголем й збільшувати ризик пошкодження печінки", - зазначив він.

Британський печінковий фонд визнає токсичність високих доз парацетамолу для печінки, Національна служба охорони здоров’я (NHS) стверджує, що в цілому безпечно приймати парацетамол після вживання помірної кількості алкоголю. Однак "помірне" може сильно відрізнятися у різних людей залежно від таких факторів, як маса тіла, вік та загальний стан здоров’я.

Запобігання похмілля і, таким чином, уникнення необхідності в таких процедурах – найкращий спосіб дій. Це включає помірне споживання алкоголю та підтримання гідратації. Також Аббас радить перед споживанням алкоголю з'їсти щось з високим вмістом вуглеводів, щоб уповільнити всотування алкоголю в організм.