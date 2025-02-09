Цей "зимовий" фрукт найнебезпечніший з усіх: ми їмо його найчастіше

Який зимовий фрукт несе небезпеку?

Мова йде про апельсини. Так-так, саме ті соковиті плоди, які ми так любимо. Річ у тім, що апельсини, як і інші цитрусові, містять фурокумарини - речовини, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолетового випромінювання.

Чим це загрожує?

Вплив фурокумаринів у поєднанні з сонячним світлом може призвести до серйозних опіків шкіри, навіть якщо ви перебували на сонці зовсім недовго. Особливо це стосується людей зі світлою шкірою, дітей та людей, які приймають певні лікарські препарати.

Як уникнути неприємностей?

Обмежте споживання апельсинів перед виходом на вулицю у сонячну погоду.

Наносьте сонцезахисний крем на відкриті ділянки шкіри, особливо якщо плануєте тривале перебування на сонці.

Уникайте контакту шкіри з соком апельсина, особливо під час перебування на сонці.

Які фрукти краще обирати?

Звичайно, це не означає, що потрібно повністю відмовитися від апельсинів. Просто варто бути обережними та пам'ятати про можливу небезпеку. Чудовою альтернативою апельсинам взимку можуть стати інші фрукти, багаті вітаміном С, такі як ківі, гранат, журавлина.