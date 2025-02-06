Цей популярний засіб для ротової порожнини насправді шкодить кишківнику

Чим шкодять рідини для полоскання рота

Спиртові рідини для полоскання рота призначені для знищення ротових патогенів, але вони також можуть впливати на корисні бактерії.

Алкоголь вбиває як "хороші", так і "погані" бактерії. Багато рідин для полоскання рота мають концентрацію спирту від 5% до 27%. Вони можуть порушити мікробіом порожнини рота, потенційно збільшуючи бактерії, такі як Fusobacterium nucleatum і Streptococcus anginosus, які пов’язані із захворюваннями ясен і певними типами раку.

Дієтолог Анджела Конегні розповіла, якщо бактерії потраплять у кишечник, то можуть порушити баланс кишкової мікробіоти та будуть сприяти запаленню.

Коли ви вживаєте алкоголь, то організм перетворює його на з’єднання ацетальдегід, яке класифікується як канцероген. Частина алкоголю, яку ви споживаєте, розщеплюється в печінці, а частина метаболізується в ротовій порожнині.

Як здоров'я порожнини рота впливає на загальний стан

Підтримка хорошого здоров’я порожнини рота допомагає зменшити ризик карієсу та захворювань ясен і сприяє загальному здоров’ю. Дослідження показують зв’язок між поганим здоров’ям порожнини рота та підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет.

Хороше здоров’я ротової порожнини, наприклад міцні зуби та відсутність захворювань ясен, дозволяє споживати більш різноманітну їжу.

Використання зубної нитки та чищення зубів після їжі та регулярні огляди у стоматолога підтримують здоров’я порожнини рота та здоров’я в цілому.

Інші поради щодо підтримки здорового кишечника

Можна підтримувати здоровий кишечник, змінивши дієту та спосіб життя: